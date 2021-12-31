تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهاني للشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، آملين أن يكون عام سعادة ورخاء وسلام على مصر والمصريين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العديد من الإنجازات خلال عام 2021، بدأت بتقديم 48 عضوا برلمانيا، بواقع 32 نائبا في مجلس النواب، و16 عضوا بمجلس الشيوخ، استطاعوا خلال عام إثبات نجاح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتواجدهم على الأرض وسط الناس والإضافات الهامة لمشروعات وتعديلات القوانين.

منتدى شباب العالم

وينطلق بعد ساعات العام الجديد 2022، والذي يشهد في أسبوعه الثاني من شهر يناير، انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بمدينة السلام شرم الشيخ.