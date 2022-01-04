إطلاق اسم النائب أحمد زيدان عضو التنسيقية على مركز شباب الساحل بشبرا

استجاب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للطلب المقدم من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.

مركز شباب الساحل بشبرا

وأصدر وزير الشباب والرياضة، قرار بإطلاق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل بشبرا.

مركز شباب النائب أحمد زيدان

وتضمن قرار وزير الشباب رقم 235 لعام 2021، قرار بأن يصبح مركز شباب الساحل، مركز شباب النائب أحمد زيدان، وأن يعلق لافتة وصورة للنائب الراحل.