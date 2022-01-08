قطع المياه غدا عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع الخدمة عن مناطق الهضبة العليا ومساكن الزلزال، وأب تاون كايرو، والأسمرات، وذلك اعتبارا من الثامنة مساء غد الأحد حتى الساعة الثامنة صباح الاثنين المقبل.

تحويل خط طرد

وأرجعت الشركة هذا الانقطاع إلى قيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بتحويل خط طرد من محطة رفع المقطم الرئيسى قطر 900 مم المتعارض مع أعمال توسعة منزل كوبري «إعمار»، مع محور «الشهيد»، ما يترتب عليه قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة وتحديدا في نطاق حي المقطم.

توفير سيارات مياه شرب

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيانها، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب ستتواجد بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها من المواطنين يمكنهم الاتصال بالخط الساخن «125».