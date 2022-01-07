«القاهرة» تعلن بدء تلقي رغبات سكان الحي السادس.. «تعويض ووحدات وعودة»

أعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة عن بدء تلقي طلبات الحصول على التعويض لسكان الحي السادس بمدينة نصر.

وأكدت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة في بيان، أنه في إطار أعمال التطوير والتجديد للمنطقة بدأت الجهات المختصة بتنفيذ مشروع إعادة التخطيط والتنظيم لمنطقة الحي السادس مع ربط المنطقة بشبكة الطرق الجديدة.

وأشارت إلى أن العقارات المستهدفة من مشروع التطوير عبارة عن بلوكات مضى على بنائها أكثر من 60 عاما، ولم تتم صيانتها طوال تلك الفترة ومنها ما هو آيل للسقوط بالفعل، مؤكدة أن الجهة المنفذة للتطوير وإعادة التخطيط هي الدولة وليس لصالح أي من الجهات أو المستثمرين.

البدائل المطروحة أمام سكان الحي السادس

وأوضحت في بيانها، أن البدائل والخيارات المطروحة لتعويض سكان منطقة الحى السادس تشمل:

أولاً: تعويض مادي حسب سعر المنطقة، ويتم ذلك عن طريق مكاتب تقييم عقاري معتمدة ولن يقل السعر المقرر للتعويض عن أسعار المنطقة الحالية.

ثانيًا: إعادة البناء مرة أخرى وإعادة التخطيط للمنطقة بشكل أفضل وعودة السكان والمحلات التجارية مرة أخرى لمن يرغب في نفس المنطقة بشكل مخطط وذلك بنفس المساحة مع صرف إيجار شهري لحين إعادة البناء والتسليم مرة أخرى.

ثالثا: استلام سكن بديل مؤسس ومفروش بمدينة السلام.

آلية صرف التعويضات للسكان

وحول آلية صرف التعويضات، أوضحت المحافظة أنه على السكان التقدم إلى اللجنة المشكَّلة بقرار محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال لهذا الغرض بحي غرب مدينة نصر وذلك بمستندات الحيازة والملكية، مع التأكيد على أنه قبل بدء التنفيذ سيتم صرف التعويضات المالية أولاً، وعمل عقود لمن يرغب في العودة مرة أخرى سواء للوحدات السكنية أو المحلات أو التسكين الفوري للشقق البديلة المفروشة بمدينة السلام.

لجان الحصر على الطبيعة

وأشارت إلى أنه سيتم نزول لجان الحصر على الطبيعة لقياس المساحات سواء للشقق أو للمحلات التجارية وإثبات الحيازة، مؤكدة ترحيبها بالتواصل مع السكان من خلال المنطقة الشرقية للمحافظة والرد على التساؤلات الخاصة أو أي مشكلات بموضوع الحى السادس من خلال اللقاءات المستمرة لحين إنهاء المشروع.