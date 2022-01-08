الإعدام لـ8 متهمين في 7 قضايا قتل بأسوان.. منها واقعة الطالبة «خلود»

حكمت محكمة جنايات أسوان، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد محمود إبراهيم، وعضوية المستشارين حازم محمد اللمعي وعمرو مصطفى أنور، ومحمد عبدالعزيز إسماعيل، وبحضور حسين العسال وكيل النيابة، وأمانة سر عيد علي حسن ومحمود حنفي وأمين فراج، في جلستها اليوم، بإعدام 8 أشخاص شنقا في قضايا قتل متنوعة، من بينها قتل الطالبة الجامعية خلود مصطفى، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي في حكم الإعدام الذي قضت به المحكمة.

مقتل طالبة جامعية

وتعود أحداث قضية الطالبة «خلود مصطفى» إلى شهر نوفمبر 2020، عندما قام المتهم «رأفت. ي»، 30 سنة، بقتل الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التجارة جامعة أسوان، وعُثر على جثتها داخل كرتونة ثلاجة ومقيدة اليدين والساقين، وملفوف حول وجهها لاصق، وذلك في خور جبلي بأول المنطقة السكنية لعمارات منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وتم إلقاء القبض علي المتهم أثناء اختبائه بمحافظة المنيا، وتم ترحيله إلى مديرية أمن أسوان، وقام المتهم بتمثيل الجريمة بمنطقة الحادث.

مقتل سائق «توك توك»

وقضت محكمة جنايات أسوان بالإعدام شنقا للمتهم «صلاح. م. ح»، 31 سنة، عامل بالأجر، لقتله سائق «توك توك» يدعى أندرو جرجس شكري، عمدا في يناير الماضي، بعدما طلب منه توصيله، وفي الطريق بناحية المدينة الصناعية الجديدة وجه له عدة طعنات بسلاح أبيض «مطواة»، وسرق الـ«توك توك» وهاتفه المحمول، ولاذ بالفرار.

إعدام عشيقين قتلا الزوج

كما قضت المحكمة أيضا في القضية رقم 962 لسنة 2014، قسم أول أسوان، بإحالة أوراق كل من «كرم. ع»، و«نصرة. ع»، لقيامهما بقتل زوج المتهمة، ويدعى جمال محمود أثناء نومه، ووجود علاقة غير شرعية بينهما، وتردد المتهم على منزل المجني عليه مرتديا نقابا على أنه صديقة للزوجة وقررا التخلص من الزوج أثناء نومه.

الإعدام لقاتل أبيه وشقيقه وزوجة أبيه

وقضت المحكمة أيضًا بالإعدام شنقا للمتهم «محمود. ص. م»، 26 سنة، في القضية رقم 9196 لسنة 2916، لقيامه بقتل والده وزوجة أبيه وشقيقه بوضع سم فئران في وجبة البطيخ، بمركز كوم أمبو.

الإعدام لقاتل سائق «توك توك»

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بالإعدام شنقا للمتهم «محمود. ص. م»، لقيامه في عام 2019، بدائرة مركز دراو، بقتل أبو بكر رجب أبوالمجد سائق «توك توك»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن اتصل المتهم بالقتيل لتوصيله ليلا، وقام باستدراجه لإحدى المناطق الزراعية وخنقه بواسطة حبل كان معه، ثم ألقى الجثة في ترعة زرزارة بنجع ونس بمركز دراو، ثم سرق الـ«توك توك» الخاص بالمجني عليه.

قتل طفل لسرقة «توك توك»

كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا للمتهم «أحمد. ف. ع»، لقيامه بقتل الطفل محمد عبدالسلام محمود، 15 سنة، مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن استوقف المتهم المجني عليه بمنطقة السيل، وطلب منه توصيله إلى منطقة الصداقة القديمة، وفي الطريق اخرج سلاح أبيض وذبح المجني عليه ووضع الجثة في كيس بلاستيك.

سرقة 35 ألف جنيه

وفي الإطار ذاته، قضت المحكمة في القضية 2246 جنايات لسنة 2021، بإعدام مصطفى جابر رمضان سليم لقيامه بقتل سائق «توك توك» عمدا، واستولى منه على مبلغ 35 ألف جنيه لمروره بضائقة مالية، واحتياجه لسداد قسط القرض.

واستدرج المتهم المجني عليه والذي كان أعد المبلغ لشراء «توك توك»، حيث قام المتهم بتعاطي المخدرات مع المجني عليه، وكتم أنفاسه، وسرق المبلغ، وألقى الجثة في مصرف الغابة بمركز دراو، ثم سدد 15 ألف جنيه من قيمة القرض، وصرف جزء من المبلغ وأخف الباقي في مبنى سكني غير مأهول.