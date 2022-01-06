محافظ أسوان: تنفيذ مشروع الهوية البصرية في الجداريات والمباني الحكومية

تواصل محافظة أسوان جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة للمحافظة بالبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه طبقاً للتصميمات التي أعدتها الجامعة الألمانية، وعُرضت على رئيس الجمهورية، في الحفل الختامي لأسبوع الصعيد، تقوم مجموعات العمل من طلاب وأعضاء هيئة تدريس بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان، بجانب معلمي المدارس الفنية والزخرفية بالتربية والتعليم بالأعمال الفنية بإشراف من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، طبقاً للتصميمات المقررة، حيث نُفذت على الجدرايات والمباني الحكومية.

تطوير واجهات مطار أسوان الدولي والسكة الحديد

وأوضح أن ذلك يتوازى مع الجهود المبذولة من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بقيادة اللواء إيهاب عبدالله في الاتجاه نفسه بتركيب البنرات واليافطات على واجهات محطة السكك الحديدية الرئيسية، ومطار أسوان الدولي والأتوبيس، وكذا الأماكن السياحية وغيرها من المواقع المستهدفة لمشروع الهوية البصرية.

وأوضح الدكتور أحمد فرمان، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تتسابق الجهود لتنفيذ مشروع الهوية البصرية ، وخاصة في 7 جداريات فنية بالأماكن التي شهدت أعمال تطوير وتجميل بداية من طريق المطار، ثم طريق السادات وحتى واجهة المدينة بكورنيش النيل وأمام حديقة درة النيل ومبنى المحافظة، كما أن هناك مخططا لإنشاء 2 جداريتين بمدخل قرية غرب سهيل، والسوق السياحية بعباس فريد.

إعداد بانوراما ولوحات ومجسمات وجداريات في المدن

وأكد أن ملحمة العمل تشهد إعداد بانوراما مميزة ولوحات ومجسمات وجداريات تربط القيمة الثقافية والتراثية والفنية لأسوان بمشاركة واسعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بالجامعة بالتوازي مع معلمي توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم، لا سيما مدارس عبدالله الشرقاوي الزخرفية الثانوية، وحسين مرسال الصناعية بنات، ومحمد محسن الصناعية بنات، وأبو الريش الصناعية بنات، بجانب مدارس فصول الكوبانية الملحقة المشتركة، والأمل للصم والبكم، وأسوان الصناعية المهنية.