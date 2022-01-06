تفاصيل طرح أراضي الاستثمار بمدينة أسوان الجديد.. 3 قطع بمساحات مختلفة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددًا من الأراضي بنظام آلية الطرح المباشر للمواطنين في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وتستعرض «الوطن»، مساحات الأراضي التي تم طرحها في مدينة أسوان الجديدة وأسعارها وشروط البناء الخاصة بكل قطعة، حيث تم طرح 3 قطع أراضي بأنشطة خدمية واستثمارية بمساحات وأسعار مختلفة.

أول القطع التي تم طرحها

من بين القطع التي تم طرحها قطعة أرض رقم 29 بالحي السياحي بجوار الحديقة المركزية، بنشاط تجاري على مساحة 2400م2 بسعر تقديري بلغ 2695 ج / م2، وجاءت الاشتراطات البنائية لتلك القطعة بألّا تزيد النسبة البنائية عن 40 %من إجمالي مساحة قطعة الأرض، بالإضافة إلى أن يلتزم المستحق بالحصول على موافقة الجهات المعنية، وألا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض.

قطعة ارض رقم 3 بالحي الثاني

أما القطعة الثانية التي تم طرحها بالمدينة فهي قطعة أرض رقم 3 بالحي الثاني مجاورة 5 ، بنشاط تجاري بمساحة 900م2، بسعر تقديري يبلغ 2475 ج / م2، وتضمنت الشروط البنائية الخاصة بتلك القطعة ألّا تزيد النسبة البنائية عن 40 %من إجمالي مساحة قطعة الأرض، بارتفاع أرضى وطابقين بما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموحة من القوات المسلحة، وألّا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام.

قطعة أرض رقم 4 بالحي الثاني

أما القطعة الثالثة التي تم طرحها فهي قطعة أرض رقم 4 بالحي الثاني مجاورة 5 بنشاط تجاري على مساحة 1310م2، بسعر تقديري بلغ 2345 ج / م2، وتضمنت الشروط البنائية الخاصة بتلك القطعة ألّا تزيد النسبة البنائية عن 40 %من إجمالي مساحة قطعة الأرض، بارتفاع أرضى وطابقين بما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموحة من القوات المسلحة، وألّا تتجاوز مدة التنفيذ 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض.