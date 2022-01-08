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طائرة مصرية تتعرض لمطب هوائي أثناء رحلتها لتونس.. وإصابة 2 من طاقمها

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الوطن
03:42 م | السبت 08 يناير 2022
مصر للطيران

مصر للطيران

صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية في تونس تعرضت رحلة  الشركة رقم 843 من طراز بوينج 800 - 737 المتجهة من القاهرة إلى تونس، صباح اليوم، لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات في الغلاف الجوي؛ قبيل هبوطها بمطار قرطاج الدولي في تونس، مما أدى إلى إصابة اثنين من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة بينما لم يصب أحد من الركاب.

كان على متن الطائرة 91 راكبا، وقد هبطت بسلام في مطار قرطاج، وأقلعت في رحلة العودة إلى القاهرة مرة أخرى وعلى متنها 99 راكبا.

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