«مصر للطيران» تنظم رحلة خاصة لسفر المنتخب الوطني إلى الكاميرون السبت

تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للكرة المصرية - بعد غد السبت - رحلة خاصة رقم MS 3040 من طراز بوينج B737-800 لنقل بعثة المنتخب القومي الأول لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار «جاروا» بالكاميرون، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام بالكاميرون، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل 9 يناير، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا، حيث يلعب المنتخب القومي المصري ضمن المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

كما تتمنى مصرللطيران التوفيق للمنتخب الوطني المصري في البطولة الإفريقية وتحقيق الفوز بها.