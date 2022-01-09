تجنب الأخطاء الشائعة لطهي الطعام.. و«الفاو» توضح الطرق الأفضل

وضعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، عددًا من النصائح الهامة عند طهي الطعام، كما كشفت عن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند الطهي الأمر، الذي قد يتسبب في أن تفقد تلك الأطعمة قيمتها الغذائية أو أن تتسبب في تلفها.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أهم تلك الأخطاء، والنصائح المقدمة بشأنها، وفقًا لـ«الفاو».

- سلق الخضراوات في إناء مكشوف

يجب تغطية إناء الطهي عند سلق الخضراوات، حتى لا تفقد جزءًا كبيرًا من الفيتامينات والأملاح المعدنية.

- طهي البقوليات بدون نقع

يجب نقع البقوليات مثل الفول واللوبيا والفاصوليا في ماء قبل الطبخ من 6-8 ساعات، إذ أن عملية النقع تؤدي إلى إزالة السموم، كما أنها تساعد في تليين الغلاف الخارجي شديد الصلابة للبقوليات، وبالتالي تقل مدة الطهي.

- تقليب الخضر عدة مرات أثناء الطهي

يجب تقليب الخضر أقل ما يمكن أثناء الطهي حتى لا تتهتك الأنسجة.

من الأخطاء الشائعة طهي الطعام على نار عالية

- طهي الخضراوات على نار عالية

الخضراوات لا تُطهى على نار عالية، إذ أنه كلما زادت درجة حرارة الطهي وطالت مدتها، كلما زاد فقد الفيتامينات والأملاح المعدنية.

- استعمال البيكربونات في الطبخ

يجب عدم إضافة بيكربونات الصوديوم أو كربونات الصوديوم إلى بعض الأغذية كبذور الفول والبازلاء واللحوم أثناء سلقها لتقصير فترة طبخها؛ لأن ذلك يؤدي إلى حدوث تلف في كل من فيتامين الثيامين (ب 1) والريبوفلافين (ب 2) والموجودين بوفرة في هذه الأغذية.

- استخدام طريقة الطهي المسبك

يجب استخدام طريقة الطهي «الني في ني»، إذ تقل كميات الدهن المستخدمة في هذه الطريقة مما يقلل من كمية الكوليسترول والإصابة بأمراض القلب.

- عدم وضع طبقة من الزيت على الصلصة بعد فتح العبوة

يجب وضع طبقة من الزيت على الصلصة بعد فتح العبوة، إذ يعمل الزيت كطبقة عازلة عن الهواء الخارجي، فيمنع تكوين البكتريا والميكروبات مع ضرورة وضع العبوة في الثلاجة طالما تم الفتح والاستعمال.

- استعمال زيت التحمير عدة مرات

يجب عدم استخدام الزيت للقلي أكثر من 3 مرات، إذ أن تكرار القلي في نفس الزيت يسبب أضرار بالمعدة والكبد، كما يؤدي إلى تكوين العديد من المركبات المسرطنة.

تجنب استخدام زيت الزيتون في تحمير الأغذية

- استخدام زيت الزيتون في عمليات تحمير الأغذية بأنواعها

يجب عدم استخدام زيت الزيتون في عمليات تحمير الأغذية، إذ تحترق بعض جزئياته وتتفحم على درجات الحرارة الشديدة وتسبب أضرارًا للصحة.

- وضع البطاطس المحمرة على ورق جرائد أو ورق ملون

يجب عدم وضع البطاطس المحمرة على ورق جرائد أو ورق ملون، إذ تتفاعل البطاطس مع الحبر الموجود على ورق الجرائد أو المادة الملونة، وبالتالي يكون ذلك ضارًا جدًا على الصحة.

- القلي البطيء للطعام أم السريع

أفضل الطرق للقلي هو السريع باستعمال كمية قليلة من الدهون، وبهذه الطريقة يصل الطعام لدرجة حرارة عالية بسرعة ويحتفظ بفوائده داخله، كما أن الطعام يمتص كمية قليلة من الدهون

- ترك الطعام حتى يبرد تماما بعد الطهي بعدة ساعات ثم وضعه في الثلاجة

يجب وضع الطعام في الثلاجة مباشرة بعد أن تهدأ درجة حرارته لمنع تكاثر البكتيريا والجراثيم، وبالتالي تحميها من التلف، إذ أن الثلاجة تعمل بنظام التبريد الذي يبطئ عمل الإنزيمات، التي تفسد الأطعمة وتؤثر على مدة صلاحيتها.

- ترك الطعام في الأواني الألومنيوم بعد طهي الطعام

يجب عدم ترك الطعام في الأواني الألومنيوم بعد طهي الطعام لأن ذلك يسبب إنتقال الألومنيوم إلى الغذاء والذي يسبب مرض الزهايمر.

- عدم وضع الليمون على المربى عند صنعها في البيت

يجب وضع الليمون على المربى عند صنعها في المنزل؛ لأن إضافة الليمون عند عمل المربى في المنزل مفيد جدا؛ لمنع التسكير (تكوين بلورات سكر) ويعتبر مادة حافظة طبيعية.