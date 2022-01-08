وفد «تنسيقية الأحزاب» يشارك في ورشة جائحة كورونا بمنتدى شباب العالم

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، في ورشة عمل «جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030»، ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تنطلق الاثنين المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

تحديد مشكلات كورونا

وأسهم وفد التنسيقية، في اليوم الأول من الورشة، في النقاشات التي دارت حول المشكلات التي يواجهها العالم إثر الجائحة، وكيفية تحديد هذه المشكلات بدقة في مجالات الصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والطاقة النظيفة.

وأوصت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بأهمية أن تعزز الدول الفرص المتساوية للحصول على الخدمات الطبية، وكذلك بالاهتمام بالصحة النفسية خاصة بعدما أظهرته الجائحة من فشل لبعض الأنظمة الطبية للدول والزيادة المطردة في أعداد المصابين بالأمراض النفسية.

تحويل المدن إلى مستدامة وتأثير كورونا على المياه النظيفة

وتحدث محمد الصعيدي عضو التنسيقية -ضمن مجموعة الطاقة النظيفة- عن كيفية تطوير التبادل التكنولوجي بين الدول النامية والمتطورة في مجال ملف انبعاثات الطيران المدني.

بينما ناقش أحمد يحيى عضو التنسيقية، كيفية تحويل المدن إلى مدن مستدامة، وكيفية إدارة المخالفات وتأثير كورونا على المياه النظيفة.

وضم وفد التنسيقية، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد يحيى ومؤمن سيد ومحمد الصعيدي، أعضاء التنسيقية، فيما تستكمل الورشة أعمالها الورشة غداً الأحد.