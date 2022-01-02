نواب «التنسيقية» بـ«الشيوخ» يطالبون بإنشاء قنوات مخصصة للأطفال: حماية للهوية

طالب عدد من نواب مجلس الشيوخ، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالاعتناء بالمحتوى الإعلامي الموجه للأطفال، بهدف حماية الهوية المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة استراتيجية الإعلام 2030، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك ضرورة لإنشاء قنوات مخصصة للأطفال سواء قنوات فضائية أو علي مواقع السوشيال ميديا المختلفة مثل يوتيوب.

استراتيجية الإعلام 2030

وأضاف النائب أكمل نجاتي، خلال اجتماع لجنة «الثقافة والإعلام»: «عندنا موضوع مقلق هو الإعلام ودوره في حماية الهوية، فآخر شخصية كرتونية قُدمت للأطفال كانت هي شخصية بكار، ونحتاج اليوم إلى محتوي علي موقع يوتيوب والسوشيال ميديا الموجهة للأطفال، وأن نطلق ورقة عمل يتبناها الإعلام الرسمي والخاص لوضع استراتيجية للأعمال الفنية للأطفال»، وأضاف النائب أن هناك قنوات للأطفال علي موقع يوتيوب تحظي بملايين المشاهدات منها ما يقدم محتوي جيد وما يعلّم العنف والسرقة، لذلك نتمنى وجود قنوات مصرية تقدم محتوي جيد ومفيد لأطفالنا».

كرم جبر: يمكن عمل بروتوكول تعاون مع لجنة «الثقافة والإعلام»

ورد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حديث النائب أكمل نجاتي قائلا: "يمكن عمل بروتوكول بين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتبني هذا الاقتراح بشأن وجود محتوي مخصص للأطفال، ونعقد اجتماعات مشتركة ونضع إطارا لتنفيذ المقترح، ونحن نحتاج دعم أعضاء لجنة الثقافة والإعلام في هذا الملف».

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: «ستكون هناك جلسة تنظمها اللجنة وتجمع فيها كُتاب الأطفال والعاملين في مجال إنتاج محتوى إعلامي مخصص للأطفال لبحث هذا الموضوع من كافة جوانبه».

ضبط الأعمال الفنية المقدمة للأطفال

وتحدث النائب محمود ترك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور الإعلام في إبراز الشخصيات التي تتحدث عن صحيح الدين، والحفاظ على النسيج الوطني. واقترح النائب أيضا إنشاء قناة مصرية موجهة للخارج وللمصريين المقيمين في الخارج.

ورد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بأن استراتيجية الإعلام 2030 تتناول القضايا الفكرية والحفاظ علي الهوية.

وطالبت هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوجود كيان إعلامي يسوق للدولة المصرية في الخارج، وقالت: «مهم إنشاء قناة فضائية لكن نريد مشروعا متكاملا للتسويق لمصر خارجيا».

وأشار النائب محمود القط، أمين سر لجنة «الثقافة والإعلام» بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي عدم التواصل بين هيئة الرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم للإعلام. وطلب «القط»، من كرم جبر، الرد على شائعة إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام، ومدي صحة ذلك من عدمه.

ورد رئيس «الأعلى للإعلام» بأن الهيئة الوطنية للإعلام مستقلة وفقا للدستور ولها قانون خاص، وهذه الشائعة غير صحيحة. أما عن عدم الواصل مع هيئة الرقابة على المصنفات، فقال «جبر»: «نرحب بالتعاون مع أي جهة، لنا صلاحيات قانونية نمارسها، ونتعاون مع العديد من الجهات ومنها جهاز حماية المنافسة».

الحفاظ على الملكية الفكرية

وقال النائب أحمد قناوي أثناء مناقشة استراتيجية الإعلام 2023: «أنا معني بالملكية الفكرية للمنتج المصري، وهناك قنوات تعرض هذا المحتوي دون ترخيص، سواء في البث الفضائي أو الانترنت، ولابد من مواجهتها».

وعقّب كرم جبر، قائلاً: «هذا موضوع نحتاج ساعات للحديث فيه، ونحن نعمل على الحفاظ على الملكية الفكرية وصيانتها، لأن هذا تاريخ مصر ولن نفرط فيه».