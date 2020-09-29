فوائد افتتاح متحف آثار كفر الشيخ الجديد: تتحول لمقصد سياحي

بعد أكثر من نحو 15عاما من العمل، يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، متحف آثار كفر الشيخ، وذلك بعد تشكيل لجنة تنسيقية للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية، لتسليم المتحف نهائيا، على أن يتولى قطاع المتاحف تجهيز واستكمال القاعات، ووضع القطع الأثرية.

متحف آثار كفر الشيخ يضم أقساما للعرض المتحفي، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعيا وتاريخيا لعرض كل العصور المختلفة في مصر، ويحوي المتحف مجموعة من القطع الأثرية التي تؤرخ لتاريخ المحافظة، ويقع على مساحة 6670 م2.

خبراء السياحة والآثار اعتبروا خطوة افتتاح المتحف الجديد بمحافظة كفر الشيخ، غير السياحية بطبيعتها، خطوة مهمة لوضعها على خريطة المحافظات السياحية سواء على مستوى السياحة الداخلية أو الخارجية.

الغامري: خطوة لتأهيل محافظة كفر الشيخ ووضعها على خريطة المحافظات السياحية

علاء الغامري، الخبير السياحي وعضو غرفة شركات السياحة السابق، أكد أن كل محافظات الجمهورية بشكل عام، ومنها محافظة كفر الشيخ التي تشهد طفرة تطوير عمراني ملحوظ بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهو ما سمح للمسؤولين إمكانية افتتاح متحف أثري في المحافظة بعد تطويرها، "المتحف هيساعد الأهالي على معرفة تاريخ بلدهم ويعمل ترويج كبير للسياحة الثقافية في المحافظة والمناطق القريبة منها"، بحسب تعبيره.

افتتاح متحف آثار كفر الشيخ، اعتبره الغامري في حديثه لـ"الوطن" خطوة لتأهيل محافظة كفر الشيخ ووضعها على خريطة المحافظات السياحية، فبعد رواج السياحة الداخلية بها بمرور الوقت يمكن أن تصبح محط أنظار السياحة الخارجية بخاصة مع تطوير شبكة الطرق والعمران بها،" مع التطوير العمراني في المستقبل ممكن تصبح منطقة المتحف منطقة سياحية".

من جانبه اعتبر إيهاب موسى، الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، افتتاح متحف الأثار الجديد بمحافظة كفر الشيخ، يساعد في المقام الأولى على تنشيط السياحة الداخلية ورفع درجة وعي المواطن بتاريخ بلدهم، وهذا مهم لبناء شخصية الإنسان.

وأضاف موسى في حديثه لـ"الوطن" أن المتحف الجديد سيصبح مورد دخل من خلال السياحة الداخلية في حال الترويج له بشكل جيد داخل المحافظة وستتحول المنطقة الواقع بها إلى منطقة سياحية.