عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم: «التنظيم السنة دي مختلف»

قالت ريهام جمال، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن المنتدى ألزم كل حاضريه لهذا العام بإثبات تلقيهم لقاح فيروس كورونا، كما سيتم إجراء مسحات لكل الحاضرين كل يومين حتى لا ينتشر الفيروس، لافتة إلى أن عدد الحضور في القاعات المختلفة سيكون محدودا كالتزام من الجهة المنظمة بسلامة الحاضرين، «التنظيم السنة دي مختلف».

جمال: المنتدى في نسخته الرابعة لهذا العام حظي بشعبية كبرى

وأضافت «جمال»، خلال استضافتها ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، في حلقة خاصة لتغطية النسخة الرابعة منتدى شباب العالم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المنتدى في نسخته الرابعة لهذا العام حظي بشعبية كبرى من كل دول العالم، وفيه سيتم تنظيم العديد من ورش العمل التي يرغب في معرفتها كل المشاركين.

جمال: الورشة ناقشت إيجابيات وسلبيات الجيل اللي طالع في عصر التكنولوجيا

وأوضحت أنه تم تدشين برنامج يجرى تحميله على الهاتف المحمول حول المنتدى وورش العمل التي يجرى تنظيمها على هامشه، كما يتم إرسال رسائل للراغبين في حضور ورشة معينة بمواعيدها كتذكرة لهم، لافتة إلى أنه ومنذ قليل تم إطلاق ورشة عمل مخصصة لما يسمى بـ«جيل Z» وهم الشباب الذين ولدوا منذ عام 1997 وحتى عام 2012، وهو الجيل الذي عاش في فترة التكنولوجيا ويستطيعون الدخول على الكثير من مواقع الإنترنت، «الورشة ناقشت إيجابيات وسلبيات الجيل اللي طالع في عصر التكنولوجيا، وكان فيه ورش خاصة بورش الأعمال وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأكدت أن ورش العمل تعرض مختلف النماذج لمختلف المشاريع بأفكار جيدة ومختلفة، وفي تلك الورش يقوم منظمو الورش بتوصيل المبتكرين بالممولين حتى تخرج أعمالهم إلى النور، «من الورش الحلوة برضو الورشة الخاصة بسياسات المياه، وهي أحد حقوق الإنسان، وأنا شايفة أن الورش حلوة أوي، ولسه الورش اللي هتيجي الأيام القليلة المقبلة هتكون جميلة ومتنوعة».