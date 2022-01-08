مبروك عطية عن مرحلة ما بعد الموت: الخلاصة في سورة النحل «فيديو»

لحظة الموت وما بعدها من أكثر الأمور التي تثير الفضول والتساؤلات لدى البشر، ولا تتوقف الأذهان عن التفكير به، ولهذا، أجاب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن سؤال ماذا يحصل للإنسان بعد موته؟، وذلك عن طريق مقطع فيديو نشره على قناته الرسمية على «يوتيوب».

وأكد «عطية» أن التفكير في الموت أمر مشروع، وأن الله عز وجل ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام قد دعوا لهذا؛ لأن الموت هو المصير الحقيقي لكل كائن حي، حيث قال تعالى: «كل شيء هالك إلا وجهه».

«السلام عليكم» لا تدل إلا على الخير

وتابع مبروك عطية أن الله عز وجل قد بين في كتابه الكريم، ما الذي يحصل عند الموت، مشيرا إلى قوله تعالى: «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» «سورة النحل آية 32»، وقال: «كيف يمكن بعد هذا القول أن نقلق على ما سيحصل بعد الموت، كما أن كلمة السلام عليكم لا تدل إلا على الخير».

لا يرى ملك الموت سوى المتوفي

وأوضح مبروك عطية أن أكبر دليل على أن هؤلاء الصالحين لا خوف عليهم، هو قول الملائكة لهم «السلام عليكم»، حيث أنه جاء في الإسلام أن تحية السلام عليكم، لا يجوز أن يأتي بعدها أي أذى لمن قيلت له، قول السلام عليكم لا يصح أن يأتي بعده شر أو أذى لمتلقي التحية، مؤكدا أن دخول ملك الموت على الإنسان من أجل قبض روحه، لا يمكن أن يراهم أو يسمعهم أحد غير من جاء دوره للرحيل إلى الله عز وجل.

والجدير بالذكر أن مبروك عطية قد تحدث في فيديو سابق له عن توزيع الميراث، مؤكدا أن الأمر لا يجوز أن يتم حسب الأهواء، إنما حسب الطريقة التي أمرنا بها الله عز وجل.