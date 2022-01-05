مبروك عطية لصاحبة سؤال «سلفتي بتغيظني.. أعمل إيه»: شغلي جمجمتك

تحدث الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، عن أحد الأسئلة التي تكرر طرحها عليه بشكل كبير، في فيديو نشره على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحا أنه يتعلق بظاهرة منتشرة بشكل كبير وملحوظ بين المواطنين في المجتمع، وهو عن سيدة تشتكي من أن «سلفتها» تزعجها بالكلام.

المرء هو المسؤول عن تصرفات الناس معه

وقال مبروك عطية إن المرء هو المسؤول عن تصرفات الناس معه، وهو المتحكم في طريقة تعامل المحيطين به مع: «إلى كل أذن تسمع الأذى والغيبة والغيظ، لماذا تمنحهم الفرصة؟!، إلا إذا كنت ترغب في أن تسمع إلى هذا الكلام الذي يؤدي لإزعاجك».

وأوضح عطية أن الإنسان يجب أن يستقيم في الحياة كما أمره الله سبحانه وتعالى، وأن يحدد أهدافه في الحياة، ويسير في مسار تحقيقها دون الالتفات إلى ما يدور حوله من أمور لا فائدة منها، على رأسها النميمة والثرثرة.

مبروك عطية: الدردشة جابتلك النكد

كما قال مبروك عطية: «المصائب والمتاعب تبدأ مع ظننا بأن لا مشكلة من الأمر» وأشار إلى قول الله تعالى: «وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ» (سورة المائدة آية رقم"71")، موضحا أنه يجب على المرء دوما أن يوقف الأمور عند حدها، بالتالي لا يلحقه الضرر.

واسكمل عطية حديثه للسائلة: «أنت اللي سيبتي سلفتك تتكلم معاكي، وقولتي مافيش مشكلة من الدردشة، والدردشة جابتلك النكد»، مضيفا: «كان عليكي مع بداية الكلام، أن تمنعي هذا الحديث من أن يدور، شغلي الجمجمة، ووقفي الحديث، عن طريق أن تطلبي منها أن تساعدك في أحد أعمال المنزل، أو تجالس صغيرك إلى أن تنتهي من أحد أعمال المنزل، كانت ستنصرف عنكي».

ولفت الداعية الإسلامي إلى دور الأمهات في توعية بناتهن حول كيفية التصدي للأمور والطريقة السليمة للتعامل مع الناس والمجتمع، لتجنب الوقوع في الأذى والمشكلات بمختلف أنواعها.