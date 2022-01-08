«الهجرة»: إصدار 10 آلاف وثيقة تأمين على المصريين بالخارج حتى الآن

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، اليوم، إن وثيقة تأمين المصريين بالخارج رسالة طمأنة، مؤكدًا أنه منذ سبتمبر الماضي، بدأ الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن ينطلق التطبيق اعتبارا من الأول من يناير.

وأضاف عباس، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج من القاهرة، عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، أن عدد الوثائق التي تم إصدارها تجاوز الـ10 آلاف وثيقة، وتغطى الحوادث والوفيات الناتجة عن حادث أو وفاة طبيعية، لافتًا إلى أن التغطية التأمينية بقيمة 100 ألف جنيه، ويسدد المواطن 100 جنيه، وهو ما يضمن في حالة الوفاة نقل وتجهيز الجثامين.

أهمية الوثيقة

وأوضح مساعد وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، أن الوثيقة اختيارية ومتروكة للاشتراك فيها بكل السبل؛ سواء عن طريق تجديد تصريح العمل أو موقع المجمعة التأمينية، مشيرًا إلى أن الالتزام الوحيد أن يكون العامل موجود في الخارج.

وأشار عباس، إلى أن مجرد تقديم أسرة المتوفى طلبا لعودة الجثمان على نفقة الدولة، يعكس عدم قدرتها على تحمل التكاليف.

أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج

وفي وقت سابق، تلقت الوزارة، عدة استفسارات من اتحاد المصريين في أوروبا بشأن أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج، في إطار التواصل بين وزارة الهجرة والجاليات المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن هذا التأمين هو الأول من نوعه، وجرى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين.