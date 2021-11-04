كل ما تريد معرفته عن جواز السفر الصحي المصري: وثيقة لدخول المؤسسات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق جواز الصحة الإلكتروني، وذلك من أجل رصد ومعرفة المواطنين الذين تلقوا اللقاح خلال الفترة الماضية والذين لم يحصلوا عليه، وبمجرد إعلان وزارة عن توافر التطبيق عبر منصة جوجل بلاي انتشرت التساؤلات حول كيفية التطبيق ومدى استخدامه، وتكشف «الوطن» كل ما تريد معرفته عن جواز السفر الصحي المصري.

إعلان وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي تفاصيل التطبيق الإلكتروني

وأعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، كافة التفاصيل المتعلقة بالتطبيق الصحي وطرق استخدامه ومميزاته والفئات التي يمكن أن تستخدمه.

تقنين منظومة الحصول على اللقاحات

إطلاق جواز السفر الصحي، يأتي في إطار سعي الدولة المصرية إلى تقنين منظومة الحصول على اللقاحات، ومعرفة الأعداد التي حصلت على الجرعة الأولى أو الثانية، وكذلك الأشخاص غير المطعمين، وللحصول على جواز السفر الصحي، أطلقت وزارة الصحة تطبيقا جديدا عبر الهواتف المحمولة، بأنواعها المختلفة من أجل التيسير على المواطنين.

والتطبيق الجديد يتيح للمواطنين المصريين والأجانب الذين تم تسجيلهم في منظومة اللقاح الخاص بفيروس كورونا المصرية من التسجيل وعرض بيانات اللقاح الخاصة بهم ومشاركتها بطريقة آمنة، ويعرض التطبيق الحالة المحدثة عن تلقي جرعات التطعيم الخاص بفيروس كورونا وكذلك المواعيد المحددة لكل جرعة.

تفاصيل جواز السفر الإلكتروني الصحي المصري:

- يعرض التطبيق المواعيد المحددة لكل جرعة لغير المطعمين حتى الآن.

- يمكن للأعضاء المسجلين في التطبيق إضافة أكثر من وثيقة سفر إلى ملفهم الشخصي واستخدام تلك البيانات لمشاركتها مع حالة التطعيم أثناء السفر من وإلى خارج مصر.

- يمكن للأعضاء المسجلين مشاركة بيانات التطعيم الخاصة بهم دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

- تعتبر حالة التطعيم المعروضة في التطبيق بمثابة وثيقة رسمية لدخول الأماكن التي تشترط أخذ اللقاح لدخولها.