وزيرة الهجرة: وثيقة التأمين للعاملين بالخارج لا تشمل كل أفراد الأسرة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنّ المرحلة الأولى من إطلاق وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، تشمل المواطن فقط دون باقي أفراد الأسرة.

وأشارت وزيرة الهجرة، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إلى أنّ وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، يتم استخراجها من مكاتب تصاريح العمل قبل السفر، بالنسبة للمصريين في الداخل، أما العاملين والمقيمين بالخارج، فيمكن الحصول عليها من خلال المنصة الإلكترونية، لمجمع الإتحاد التأميني.

«مكرم»: قيمة التأمين 100 ألف جنيه واشتراك 100 جنيه سنويا

وأضافت «مكرم»، أنّ قيمة وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، تشمل مصروفات وتكلفة نقل وشحن الجثامين، حال الوفاة الطبيعية، أو الوفاة إثر حادث، بقيمة 100 ألف جنيه.

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أنّ الوزارة ستقوم بصرف باقي القيمة التأمينية لأهل المتوفي كتعويض، في حالة الوفاة إثر حادث، وعن قيمة الاشتراك في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ قيمتها 100 جنيه سنويا، لكافة الشرائح.

يشار إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت عن ترحيب المصريين العاملين والمقيمين فى الخارج بفكرة وثيقة التأمين منذ إطلاقها رسميا، فى 1 يناير الجاري 2022.

وسجّل عدد المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، الذين تقدموا للحصول على وثيقة التأمين خلال اليوم الأول 1119 مواطنا، وهو ما يدل على الإقبال الكبير من قبل المصريين في الخارج، الراغبين في التأمين على أنفسهم حال الوفاة الطبيعية، أو الوفاة نتيجة حادث، وفقا لوزارة الهجرة.