أعلنت وزارة الهجرة المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّه سيبدأ تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارًا من يوم 1 يناير 2022، تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، ومنذ إعلان موعد بدء التطبيق، ازدادت عمليات البحث عن طريقة الحصول على وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج.

طريقة الحصول على وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج

وعن طريقة الحصول على وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم خلال مؤتمر صحفي مشترك صباح اليوم، أنّ ذلك يتم من خلال التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، مع مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط في السنة.

وتلبي وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

فعلى سبيل المثال؛ تدفع المجمعة المصرية التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن في حالة الوفاة الناجمة عن الحوادث، استنادًا للأوراق التي يتم تقديمها للمجمعة، ويتم توزيع ما تبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة، أما في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط.

بدء تطبيق الوثيقة في يناير المقبل

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الهجرة تطبيق وثيقة التأمين مطلع الشهر المقبل، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتغطي نقل الجثمان في حدود 100 ألف جنيه، ويتم توفير الوثيقة من خلال الموقع المخصص لذلك من مجمعة التأمين على السفر، من خلال نحو 28 فرعا جرى تجهيزها بالفعل استعدادًا للبدء، عبر 3 وسائل متاح فيها الوثيقة: المنصة، تصاريح العمل، وموقع مخصص لذلك، ويتم تحصيل قسط التأمين عبر شركة «أمان للتحصيل الإلكتروني».