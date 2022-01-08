القبض على عامل متهم بالتحرش بطفلة خلال الامتحانات داخل معهد أزهري بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض على عامل بمعهد كفر العرب الابتدائي الأزهري؛ وذلك بعد بلاغ ربة منزل اتهمته بالتحرش بابنتها جنسيا وملامسة مواطن عفتها وتقبيلها خلال تواجدها بالمعهد لأداء الامتحانات.

ورود بلاغ ضد عامل بمعهد أزهري بالتحرش بطفلة

ورد بلاغ إلى العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بحضور ربة منزل، مقيمة في قرية كفر العرب دائرة مركز طلخا تتهم عاملا بمعهد كفر العرب الابتدائي الأزهري بالتحرش بابنتها.

بلاغ الأم ضد العامل بالتحرش بطفلتها

وأكدت «فيفي م. ي»، 48 عامًا، ربة منزل في بلاغها، أن ابنتها البالغة من العمر 9 أعوام والمقيدة بالصف الرابع الابتدائي وتدعى «ر.» أخبرتها بقيام «رفيق ا. غ.»، 58 عاما، عامل بالمعهد بالتحرش بها بملامسة مواطن عفتها واحتضانها وتقبيلها أثناء تواجدها بالمعهد لأداء امتحان اللغة الانجليزية والرياضيات.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب حمدي طبله، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.