الإعدام والحبس لـ5 قتلوا 3 أطفال لسرقة مركبات «توك توك» بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام شنقا على شابين بعد استطلاع رأي المفتي في قرار إعدامهما، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالحبس عامين مع الشغل، لمساعدتهم في بيع المسروقات، ‏وذلك بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي قتل 3 أطفال من سائقي الـ«توك توك» بدائرة محافظتي الدقهلية والشرقية، وذلك بغرض سرقة هذه المركبات بالإكراه عن طريق القتل، وسرقة هواتفهم المحمولة، والمبالغ المالية ‏المحصلة من عملهم، وارتكاب 3 جرائم قتل بمركز أجا بالدقهلية ومركز ديرب نجم بمحافظة ‏الشرقية‎.‎

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وصدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ‏محمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي ‏وسكرتارية رمضان الديسطى وعماد الجميل‎ ‎‏وذلك في القضية رقم 20990 لسنة 2020 جنايات مركز أجا، والمقيدة برقم 2720 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال 5 متهمين للمحاكمة الجنائية وهم محمد أحمد محمود محمد منصور 22 سنة، وعبد الحواد عزت عبد الجواد مرجان، 20 سنة، طالب أزهري، مقيمان بقرية بهيدة في مركز ميت غمر، وأحمد عابد ضيف الله عواد، 26 سنة، مندوب مبيعات مقيم بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، وعمرو طارق خميس، 22 سنة، عامل بمعرض لبيع الدراجات النارية مقيم بمحافظة الجيزة، ومحمد أحمد مصلح أحمد حسن، 22 سنة، صاحب محل زيوت مقيم بمحافظة الجيزة.

المتهمان قتلا 3 أطفال

ووجهت المحكمة للمتهمين أنهم بتاريخ 29 و 30 نوفمبر 2020 قتلوا الطفل أحمد مصطفى محمد على فرج عمدا، بعد أن استقلوا برفقته دراجته النارية، وما أن ظفروا به قام المتهم الأول بالضغط على عنق المجنى عليه وأحداث عدة إصابات أودت بحياة المجنى عليه وسرقة الدراجة النارية خاصته ومبلغ مالي والهاتف المحمول، كما قتلوا الطفل سمير إيهاب عبدالحميد عبداللطيف وسرقة دراجته النارية والهاتف المحمول ومبلغ مالي بعد أن استقلوا برفقته وما أن ظفروا به قام المتهم الثالث بشل حركة يديه وقام المتهم الثاني بالتقاط حجر وضربه عدة ضربات وقيام المتهم الأول بالضغط بيديه باستخدام رباط حقيبته على عنق المجنى عليه قاصدا قتله.

وتزامن في ذلك الوقت قتلهم للطفل محمد مصطفى محمد مصطفى، وسرقة الدراجة النارية خاصته في دائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الدقهلية.