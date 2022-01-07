أحد مدرسي واقعة رقص معلمة المنصورة: «بيوتنا تعرضت للأذى.. كفاية كلام»

قال « حاتم إ.»، أحد المدرسين المُحالين للتحقيق في واقعة رقص معلمة المنصورة، إن زميلتهم «آية» وبيوتهم جميعا تعرضت للأذى بسبب تعليقات المواطنين على فيديو الرقص خلال الرحلة، مؤكدًا: «حتى لو أخطأنا، فكل يوم يتم الضرب فينا من جميع الجهات، والأمر تطور إلى خراب بيوت، ولا أعلم متى يتوقف الناس عن الحديث في هذا الموضوع».

مُدرس: زوجتي وأولادي غاضبون مني للآن

وأضاف لـ«الوطن»: «زوجتي وأولادي غاضبون مني للآن، وزملاء أولادي يقولون لهم: «أبوكم بقي تريند» ونتعرض لتنمر شديد وضغوط كبيرة بعد نشر هذا الفيديو، وكنا قد خرجنا لهذه الرحلة لنتخلص من بعض المعاناة اليومية والمشاكل التي نعيشها، فدخلنا في مشكلة أكبر منها».

تعرضنا إلى الإهانات والتجريح

وطالب المدرس كل من لديه رأي في هذا الأمر، عليه أن يحتفظ به لنفسه: «كفاية ما حدث لنا وبيوتنا من إهانات وتجريح، فجأة أصبح كل الناس بلا ذنوب ولا يرون إلا الخطأ الذي وقعنا فيه، وأقول في هذا الموقف قول سيدنا عيسي: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر»، وهذا في قصة سيدة وقعت في الخطيئة، وآيات كثيرة في القرآن الكريم تمنع الكلام بهذه الصورة، ونحن كنا في رحلة عامة وعلى مركب وتم تصويرنا لاستغلال هذا الفيديو ضدنا».

وبحسب تصريحاتها الأخيرة؛ دمّر فيديو رقص معلمة المنصورة حياتها الشخصية، ووصل الأمر إلى أن ألقى زوجها ‏يمين الطلاق عليها بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له بعد انتشار الفيديو الذي سُجّل خلال رحلة نظمتها ‏نقابة معلمين المنصورة للأعضاء وأسرهم خلال شهر ديسمبر الماضي، وهذا ما أكده لـ«الوطن» ‏زملاء «آية» معلمة اللغة العربية المتطوعة، والتي تقدمت باعتذار عن العمل بعد انتشار ‏الفيديو.‏

وتمنت «أية» أن يتم غلق الموضوع، قائلة:«أنا عاوزة الناس تنساني، لأنهم تسببوا في تدمير بيتي، وأتعرض لضغوط كبيرة ‏بسبب ما يتم نشره عني».‏