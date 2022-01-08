أماكن وخطوات استخراج بدل شهادة ميلاد مميكنة في 3 دقائق

شهادة الميلاد المميكنة التي تحتوي على الرقم القومي للشخص، أصبحت من الأوراق الثبوتية المهمة التي تطلب في كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية وحتى التعليمية؛ فهي شرط لاستيفاء بيانات استمارة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة لدخول اختبارات منتصف العام.

وفي هذا السياق، يستعرض «الوطن»، ضمن خدماته الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، أماكن وخطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة خلال أقل من 3 دقائق، في السطور التالية:

عناوين الماكينات الذكية

ويمكن للراغبين في استخراج شهادة ميلاد مميكنة، من خلال الماكينات الذكية التابعة للسجل المدني، التي تم طرح المرحلة الأولى منها، وتوجد 4 ماكينات حديثة في الأماكن الآتية:

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية.

ميناء القاهرة الجوي «مبنى 1» داخل مبنى «آيرمول».

مطار شرم الشيخ صالة سفر «1».

مطار الغردقة صالة سفر «2».

رسوم استخراج شهادة ميلاد من الماكينات المتطورة

وتبلغ رسوم استخراج شهادة ميلاد من الماكينات المتطورة نحو 50 جنيهًا.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة في 3 دقائق

وحتى تتمكن من استخراج شهادة ميلاد مميكنة من الماكينة الذكية، يجب عليك اتباع الآتي:

التوجه إلى أقرب ماكينة ذكية بالقرب من محل الإقامة الخاص بالمواطن.

الدخول إلى الماكينة، واختيار الخدمة، ثم تسجيل بيانات الرقم القومي الخاص بالمتقدم، واسم الأم، بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى.

تظهر بيانات الأقارب من الدرجة الأولى المسموح لهم باستخراج شهادات ميلاد مميكنة.

يختار المتقدم الأشخاص المراد استخراج شهادات ميلاد لهم.

الدفع النقدي للماكينة مقابل الخدمة.

بعد نجاح دفع الرسوم، يتم طباعة شهادة الميلاد واستلامها فورًا، خلال أقل من 3 دقائق.

يذكر أن الماكينات الذكية، تقدم عددا من الخدمات المتعلقة بطباعة المستندات والوثائق الحكومية، التي تشمل شهادات الميلاد، والوفاة، والزواج، والطلاق، وذلك دون تدخل أي عنصر بشري، كما أن المواطن يحصل على إيصال بقيمة الرسوم التي دفعها مقابل الشهادة.