كيفية استخراج الأوراق الثبوتية وشهادة الميلاد من الماكينات الذكية

تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات بتيسيرات عدة، ومن ضمنها إطلاق منظومة ماكينات آلية ذكية مرتبطة بقاعدة البيانات بقطاع الأحوال المدنية لطباعة الأوراق الثبوتية وشهادات الميلاد، عقب التأكد من شخصية المواطن.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي عناوين الماكينات الآلية الذكية لاستخراج الأوراق الثبوتية، وخطوات استخراج شهادة الميلاد.

عناوين الماكينات الذكية

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية.

ميناء القاهرة الجوي «مبنى 1» داخل مبنى «آيرمول».

مطار شرم الشيخ صالة سفر «1».

مطار الغردقة صالة سفر «2».

رسوم استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

يسدد مبلغ 50 جنيها نقديا بالماكينة.

خطوات استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

يمكن استخراج الاوراق في أيام العطلات الرسمية، وبعيدا عن ساعات العمل، في أي وقت.

وعلى الراغب في استخراج الأوراق الثبوتية كتابة «الرقم القومي الخاص بالشخص - رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومي أسفل الصورة».

ثم تظهر لك خيارات متعددة، انقر على ما تريده، سواء استخراج شهادة ميلاد أو طلاق أو زواج.

- وبعدها يجرى تصوير المواطن من خلال كاميرا تقع في وسط الماكينة.

- وتبدأ الماكينة في فحص البيانات للتأكد من صحتها.

- ثم يجرى بعد ذلك التأكد من صحة البيانات الخاصة المواطن.

- ثم يتطلب منك إدخال قيمة الرسوم المطلوبة، حيث يستطيع المواطن سدادها باستخدام بطاقة الفيزا كارد الخاصة به، أو وضعها باليد عن طريق الإيداع النقدي.

- وعلى الفور تطبع شهادة الميلاد الخاصة بالمواطن، وتستخرج من ماكينة السجل المدني المميكن خلال دقائق.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بالعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الأمني، وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، وتقديمها بكل سهولة ويسر للمواطنين وفي وقت قياسي، تجنبا للزحام، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.