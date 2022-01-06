مبروك عطية بعد وفاة فتاة سوهاج: «بلاش ناكل أي حاجة.. الرسول أمر بكده»

نشر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، «فيديو» على قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، تعقيبا على مصرع فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، اليوم، في محافظة سوهاج، نتيجة تناولها لمادة فسفورية عن طريق الخطأ، وفقا لما أكده والدها في التحقيقات، وقال: «النبي أوصى بعدم تناول ما نجهله من طعام».

موقف النبي عندما قدموا له «الضب»

وأكد الدكتور مبروك عطية، أن هناك عدد كبير من الناس لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى المؤمنين بتحري الدقة فيما يتناولون من طعام، قائلا: «كان الرسول لا يأكل طعاما إلا إذا عرفه، فيجب على المسلم ألا يأكل شيئا لا يعرفه، ولا يشرب شيئا لا يعرفه»، كما أشار إلى حديث أم سالمة عندما قُدم ضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «عرّفوا الرسول ماذا يأكل، فقالوا: ضب يا رسول الله»، فلم يتناول الرسول طعامه، موضحا: «امتنع الرسول وقتها عن الأكل، ليس لأن الضب حرام، ولكن لأن معدته ليست معتادة عليه».

مبروك عطية يحذر من الأطعمة الجاهزة

وأكمل عطية: «الأكل عادة، لذا يجب ألا نتناول أي طعام بقدم إلينا، يجب أن نعتاد على هذا ونعود أطفالنا أيضًا»، كما حذر مبروك عطية من تناول الأطعمة الجاهزة من المطاعم المجهولة المختلفة، مشيرا إلى حادثة وقعت في محافظة الجيزة، فقد قال: «هناك شابان تناولا طاجنا ما من إحدى مطاعم الأطعمة الجاهزة، لقى واحد مصرعه عند النوم، والثاني اشتكى من آلام شديدة في المعدة».

وأكد مبروك عطية أنه على الآباء نصح وإرشاد أطفالهم، بعدم تناول أي شيء غريب أو مجهول المصدر، موضحًا: «أغلب الشباب والشابات ينجرفون في طريق الإدمان بسبب تناولهم للمواد المخدرة من البداية دون أن يعلموا أنها من المخدرات».