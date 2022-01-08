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البنك المركزي: 18% زيادة في قروض القطاع المصرفي

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الوطن
09:02 م | السبت 08 يناير 2022
البنك المركزى

البنك المركزى

أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع إجمالى أرصدة إقراض القطاع المصرفى إلى 2.89 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.84 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، بمعدل نمو قدره 1.7%. وكشفت بيانات البنك المركزى أن القطاع العائلى استحوذ على 29.4% من إجمالى القروض المقدمة للعملاء بنهاية سبتمبر، ليسجل إجمالى قروض القطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية 581.34 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021. وسجلت قروض القطاع العائلى بالعملة المحلية 574.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 557.84 مليار جنيه بنهاية أغسطس، بمعدل نمو قدره 2.93%. كما بلغت قروض القطاع العائلى بالعملة الأجنبية 7.15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 7.68 مليار جنيه بنهاية أغسطس، بمعدل تراجع قدره 6.98%. وعلى صعيد أول 9 أشهر من العام الحالى، سجّل إجمالى أرصدة القروض بالقطاع المصرفى ارتفاعاً بمعدل 18% تقريباً، لتسجل 2.89 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.45 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020. وجاء هذا الارتفاع محصلة نشاط قروض الأفراد وقروض القطاع الخاص فى القطاعات الاستثمارية المختلفة وتحديداً قطاعى الصناعة والخدمات.

 

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