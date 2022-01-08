بدرية طلبة تتضامن مع معلمة المنصورة: «كل ده علشان فكت عن نفسها شوية»

تضامنت الفنانة بدرية طلبة مع معلمة المنصورة، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص على مركب نيلي في رحلة للمعلمين وتصويرها دون علمها، الأمر الذي تسبب في طلاقها، مما دفع نجوم الفن والمشاهير بدعمها، وكان أول من دعمها أمس، الفنانة لقاء الخميسي، وهيدي كرم.

بدرية طلبة تدافع عن معلمة المنصورة

هاجمت الفنانة بدرية طلبة، كل من ساهم بتسليط الضوء على أزمة مدرسة المنصورة، والذين تسببوا بطلاق الأخيرة، قائلة: «الناس اللي كبروا موضوع المُدرسة وكانوا سبب في خراب بيتها منكم لله ده أنتم لو كنتم ظبطوها في بيت دعارة مكنتوش عملتوا كل اللي إنتوا عملتوه دا هي أجرمت في إيه؟؟».

وتابعت بدرية طلبة، منشورها قائلة: «هو كل ده عشان طلعت رحلة مع زملائها.. وفكت عن نفسها ورقصت وضحكت وهزرت؟.. طب كويس والله.. متنسوش بقى تحطوا قانون ممنوع أي مدرسة تفرح أو ترقص في فرح ابنتها أو ابنها.. عيب يا جماعة دي مدرسة بردو».

وأضافت بدرية طلبة، أن من حق المدرسات تعيش وتفرح مثل باقي البشر، وأن بفعل ذلك مع مدرسة المنصورة، سوف تمتنع جميع المدرسات أو العاملات بمهنة التعليم من الكشف عن أفراحهم، قائلة: «أي مُدرسة نفسها تعيش يوم حلو تدارى وتستخبى علشان ميتعملش معاها الجلاشة !!!».

وسخرت «طلبة» من منتقدي معلمة المنصورة معلقة: «وإحنا ماشاء الله عندنا شوية ناس الأخلاق بتخر منهم! دمرتوها الله يبتليكم باللي متقدروش عليه».

تفاصيل أزمة معلمة المنصورة

يذكر أن تفاصيل أزمة معلمة المنصورة، تعود لتسريب مقطع فيديو لإحدى المدرسات خلال رحلة مدرسية بين زملائها وطلاب المدرسة، مما تسبب في مهاجمتها، وقد انقسم رواد التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض بسبب إنها خارج أسوار المدرسة وأن المدان هو من قام بتصويرها دون علمها ومشاركة الفيديو، ورأى آخرون أنها مربية أجيال ولا يصح ما فعلته.