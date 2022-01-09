أستاذ حالات حرجة: نتوقع نهاية كورونا هذا العام.. وأوميكرون دور برد آخره 5 أيام

توقع الدكتور أيمن ثروت أستاذ الحالات الحرجة بجامعة عين شمس، أن تكون نهاية جائحة فيروس كورونا في العام الجاري، لافتا إلى أن هذا ليس رأيه وحده، ولكنه رأي أغلب علماء منظمة الصحة العالمية: «مفيش حاجة أكيدة، لكن كل المؤشرات بتوحي أنها ستنتهي في العام الجاري، أو ستكون تحت السيطرة بشكل أكبر».

ثروت: تحورات الفيروسات دائما تكون أضعف مما قبلها

وأضاف «ثروت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تحورات الفيروسات بشكل عام دائما ما تكون أضعف مما قبلها، وهو الأمر الذي بدأ في عام 2020 وزادت المتحورات الخطرة في عام 2021، ولكن وفي عام 2022 فستكون متحورات فيروس كورونا أضعف، مع انخفاض في نسبة الوفيات والإصابات.

أوميكرون أضعف بكثير من متحور دلتا

وأوضح أن المتحور أوميكرون الموجود حاليا، أضعف بكثير من متحور دلتا، السابق، كما أن نسبة المرضي الذين يحتاجون لدخول المستشفيات باتت أقل بكثير، «معظم اللي موجودين في المستشفيات من مصابي متحور دلتا، وبالنسبة لمتحور أوميكرون بيختفي في غضون 5 أيام، بيكون دور برد جامد جدا، ولكنه مش بينزل على الجهاز التنفسي السفلي، ومش بيعمل التهاب رئوي».

وأكد أن متحورات فيروس كورونا التالية ستكون أضعف مما هي عليه حاليا، وبالتالي فمن الممكن أن نشهد نهاية فيروس كورونا مع بداية فصل الصيف المقبل، «اللقاحات الحالية بتعطي مناعة من كل المتحورات الموجودة حاليا، وحاليا تسعي بعض الشركات لإحداث تغييرات في تركيبات اللقاحات حتى تكون فعالة بشكل أكبر مما هي عليه حاليا».