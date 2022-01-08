عبير صبري تعلن شفاءها من فيروس كورونا: «نيجاتيف الحمد لله»

أعلنت الفنانة عبير صبري، شفاءها من إصابتها بفيروس كورونا، الذي أصيبت به منذ أكثر من أسبوعين تقريبا، من خلال صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك».

عبير صبري تعلن شفاءها من فيروس كورونا

ونشرت صبري صورة لها عبر صفحتها وعلقت عليها قائلة «نيجاتيف الحمد لله، شكرا شكرا لكل حد من زمايلي وأصحابي سأل عليا وبعتلي وكلمني، شكرا لكل دعوة حلوة بالشفا دعيتولي بيها».

وتابعت صبري قائلة: «ربنا يحفظكم كلكم، ويبعد عننا الكورونا والأمراض كلها يارب، صباح الفل والورد عليكم يا حبايبي كلكم واحد واحد».

إصابة عبير صبري بفيروس كورونا

يذكر أن الفنانة عبير صبري كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، حيث قالت «كورونا إيجابي أنا وزوجي ربنا يشفينا ويعافينا، ويشفي كل مريض ادعولنا ربنا يشفينا».

وكانت قد شاركت صبري في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى، وذلك بجانب محمد رمضان وهبة مجدي وسمية الخشاب وتارا عماد وصبري فواز وسيد رجب ومنذر رياحنة ورياض الخولي وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

أما خلال هذه الفترة فتشارك في فيلم ليلة العيد والتي تشارك فيه بجانب يسرا ويسرا اللوزي وريهام عبدالغفور وهنادي مهنا ونجلاء بدر، وغادة عادل وسيد رجب وصبري فواز ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور فكرة العمل حول حول عدة قضايا اجتماعية ومنها موضوع ختان الإناث وكذلك زواج القاصرات.