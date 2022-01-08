العليا للفيروسات: الدراسات العلمية لتحليل عينات كورونا لم تتوقف لاكتشاف أي متحورات

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدراسات العلمية التي تجرى حاليا بين أطباء بقصر العيني ومستشفى 57357، لمعرفة منشأ سلالة فيروس كورونا في الموجة الرابعة، أثبتت أن غالبية الإصابات من المواطنين بالمرض من متحور سلالة دلتا والسلالات القديمة كالسلالة الأوروبية.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراسات تجرى تحت إشراف قطاع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية واللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، لافتا إلى أنها تجرى في أكثر من محافظة القاهرة الكبرى وأسيوط والزقازيق والدقهلية وسوهاج.

الدراسات تتم بين أطباء المستشفيات الجامعية ومستشفى 57357

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة، أن الدراسات الهدف منها هو معرفة منشأ لسلالة كورونا ومتابعة التحورات والجديدة للفيروس، وكذلك أثر التطعيمات عليها، مؤكدا أنه حتى الآن أنه لا توجد أي تاثيرات قوية تؤدي لإبطال مفعول اللقاحات، وأنها لم تتأثر وذات فعالية في مواجهة الفيروس، منوها بأن نسب الإصابات بفيروس كورونا في مختلف المستشفيات لم تتجاوز الـ40%، وأن هناك استعدادا تاما لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، وأنه لا توجد أي أزمات تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات.

السلالة المنتشرة في مصر دلتا

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه من المتوقع حدوث الموجة الخامسة لفيروس كورونا في مصر في النصف الثاني من الشهر الجاري، مع زيادة في أعداد الإصابات، مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والإسراع في الحصول علي لقاح كورونا، مؤكدا أن جميع لقاحات كورونا في مصر آمنة.