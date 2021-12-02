باحث في جامعة أوكسفورد: فاعلية اللقاحات ضد سلالات كورونا تتجاوز 95%

قال الدكتور أحمد سالمان، الباحث في جامعة أوكسفورد، إنَّ كل المعلومات المتاحة والمؤكدة عن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، هو التركيب الجيني للفيروس، بخلاف ذلك ما زالت توقعات واستنتاجات عن التركيب الجيني، الذي ينتج عنه التركيب البروتيني، وهناك نظريات مختلفة عن مدى تأثير المتحور على انخفاض فاعلية اللقاحات والأعراض وشدتها.

تجارب معملية لبحث فاعلية اللقاحات على سلالة أوميكرون

وأضاف «سالمان»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن جامعة أوكسفورد، بدأت في إجراء تجارب معملية بفصل الأجسام المضادة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وبحث عن فاعلية اللقاح بالنسبة ذاتها، كما كان مع السلالات القديمة أو سلالة دلتا.

وبالنسبة لتطوير لقاح كورونا، أشار إلى أنَّه فور ظهور سلالة جديدة، من السهل إنتاج اللقاح في خلال أسبوعين، وبالتالي تظهر بيانات على أساسها معرفة مدى وجود داعٍ للاستمرار في إنتاج اللقاح في صورة استخدام إكلينكي على البشر، وهذا يستغرق شهرا أو شهرين حتى يمكن عمله.

فاعلية اللقاحات ضد سلالات كورونا تتجاوز 95%

وأوضح أن جامعة أكسفورد، بدأت في إجراء تطوير للقاح كورونا لاستخدامه مع سلالات الفيروس المختلفة، لافتا إلى أن كل اللقاحات الموجودة الآن مبنية على التركيب الأساسي للفيروس الذي جرى اكتشافه في 2019، والمتفق عليه بأن كل اللقاحات فعالة بنسبة تتجاوز 95% في منع الدخول في الأعراض الحرجة.

وأكد أن كل اللقاحات الموجودة الآن، مبنية على التركيب الجيني، ويحدث في الخلفية تطوير للقاحات لتكون جاهزة، وإذا جرى الاضطرار لتحويلها للكفاءة والجودة لاستخدامها على البشر هذا ما يتم مباشرة، ولكن حتى الآن كل اللقاحات تعتمد على هذا التركيب الجيني، وفعالة بنسبة كبيرة للدخول للمستشفى أو الوفيات.