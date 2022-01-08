«الصحة»: 7 فوائد للحصول على لقاح كورونا.. و12 حالة تمنع الحصول عليه

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح المضادة لفيروس كورونا للوقاية من الإصابة بـ«كوفيد 19» أو المضاعفات التي تنتج عن المتحورات التي طرأت على فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موضحة أن اللقاحات خير وسيلة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

فوائد الحصول على اللقاح

وحددت وزارة الصحة أن هناك 7 فوائد للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح خلال الفترة الماضية التي تساعد المواطنين على الوقاية من خطورة كورونا، وتتمثل فوائد الحصول على اللقاح في التالي:

- التطعيم يقلل من شدة الإصابة حال حدوثها

- الشخص المُطعم يحتاج مدة زمنية أقل للشفاء من غير المطعمين عند الإصابة بفيروس كورونا

- يقلل من فرصة نقل العدوى للغير

- يقلل من سرعة انتشار الفيروس

- يقلل من نسبة حدوث الطفرات والمتحورات

- يقلل من الاحتياج لدخول المستشفيات

- يقلل من معدلات الوفيات

12 حالة يمنع عندها أخذ اللقاح

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن هناك 12 حالة يمنع عندها أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أي عرض من هذه الأعراض تأجيل الحصول على اللقاح، حتى يتم الشفاء من هذه الأعراض ويتم بعدها الحصول على اللقاح، وتتمثل هذه الحالات في:

موانع أخذ اللقاح

إذا كان الشخص يعانى اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أي من هذه الأعراض:

- حمى

- آلام في العضلات والجسم

- التهاب الحلق

- سعال

- فقدان حاسة الشم والتذوق

- الغثيان والقيء

- ضيق تنفس

- احتقان

- سيلان الأنف

- الإسهال

- الصداع

- إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يوما من التعافي

- إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوما «مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية»