حبس 6 متهمين جدد في قضية الطالبة بسنت ضحية الابتزاز لمدة 4 أيام

قررت نيابة مركز كفر الزيات، حبس 6 متهمين جدد، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد، والمعروفة إعلاميا بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني»، وبنت قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات، وذلك بعد سماع أقوالهم اليوم، في التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة.

متهمين جدد

وكشفت مصادر عن أن جهات التحقيق في مركز كفر الزيات بالغربية، تجري تحقيقات موسعة في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني، وتعمل على سماع أقوال كل من له صلة من قريب أو بعيد بالواقعة سواء الضحية أو المتهمين، وجرى استدعاء عدد من الطلاب وشهود العيان، اليوم، وبعد سماع أقوالهم تقرر حبس 6 منهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.

تجديد حبس المتهمين

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مركز كفر الزيات، تجديد حبس المتهمين السابق حبسهما، لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للقرار الصادر من النيابة العامة يوم الخميس الماضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرض المتهمين اليوم، وصدر قرار بحبسهما 15 يوما.

ضبط المتهمين

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، ألقت القبض على المتهمين، بعد تحرير أسرة الطالبة بسنت خالد، محضر بالواقعة، ضد 2 من زملائها بتهمة التسبب في وفاتها، بعد محاولة إقامة علاقة عاطفية معها وبعد أن رفضت هدداها وقاما بفبركة صور لها.