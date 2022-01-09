الأرصاد: سرعات الرياح العالية ستزيد من الشعور ببرودة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ حالة الطقس اليوم ستشهد بعضًا من التغيرات والتقلبات عقب حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، إذ كانت الظاهرة المؤثرة فيما مضي هي الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت لحد الضباب، مبينة أنَّ الجمهورية ستتأثر بالرياح الجنوبية الغربية التي ستصل سرعاتها من 40 لـ50 كيلومترًا في الساعة، ما سيؤدي لمزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة في الطقس.

تقلبات جوية كبرى وانخفاض في درجات الحرارة

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ اليوم ستشهد الطقس تغيرات وتقلبات جوية كبرى أهمها انخفاض في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية والسواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بحوالي 4 درجات عن أمس.

طقس دافئ اليوم على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وتوقعت أنَّ يكون الطقس خلال ساعات النهار باردًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري، فيما سيكون دافئا على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأكّدت أنَّه خلال ساعات الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وستصل الصغرى إلى 8 درجات على القاهرة، وسيكون الطقس شديد البرودة على كل مناطق الجمهورية ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال سيناء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّ نشاط الرياح سيؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمحافظات السواحل الشمالي، إضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الأفقية والمناطق المكشوفة وكذا اضطراب الملاحة البحرية.