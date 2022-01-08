حالة الطقس والشبورة المائية اليوم.. يصاحبها هطول أمطار على تلك المناطق

على مدار الأيام القليلة الماضية، انتشرت الشبورة المائية الكثيفة، والتي وصلت إلى حد الضباب على الطرقات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى نشر هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس والشبورة المائية، اليوم، وتوجيه تحذيراتها للمواطنين عند القيادة، وخصوصا في الساعات الأولى من الصباح الباكر، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس والشبورة المائية اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث 30% تقريبا، وقد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة على فترات متقطعة.

حالة الطقس والشبورة المائية غدا الأحد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح وتكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويكون هناك سقوط للأمطار المتوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 50% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر «شرم الشيخ، الغردقة، دهب، كاترين، رأس غارب» على فترات متقطعة.

ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمال وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويستمر سقوط الأمطار حتي يوم الإثنين الموافق 10 يناير، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء ومدينتي وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.