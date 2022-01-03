«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار وشبورة تصل لحد الضباب

الشبورة المائية جاءت على رأس تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم على جميع الأنحاء، إذ يشهد الطقس انتشارا للشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد في الصباح الباكر.

أمطار متفاوتة الشدة

كما حذرت الأرصاد في بيانها الصادر بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، من تساقط بعض الأمطار متفاوتة الشدة، ويتوقع الخبراء، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما تشير التنبؤات إلى تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة، على فترات متقطعة، كما يتخلل الطقس رياح نشطة على بعض مناطق السواحل الغربية، وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء اليوم

وكشفت الهيئة عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على الأنحاء اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 19 10

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 10

بلطيم 18 10

مطروح 18 13

السلوم 18 11

سيوة 18 11

بورسعيد 19 12

دمياط 18 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 17 12

نخل 16 10

نويبع 20 14

طابا 18 10

كاترين 15 03

الطور 20 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 15

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 09

بني سويف 18 08

المنيا 19 08

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 19 09

الأقصر 19 10

أسوان 22 11

إدفو 21 11

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 07

شلاتين 24 15

أبو رماد 23 15

حلايب 22 15

رأس حدربة 21 14