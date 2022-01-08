حالة الطقس الأيام القادمة.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار قد تصل للسيول

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس الأيام القادمة وفق بيان صادر اليوم عن خبرائها، إذ يسود البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأيام القادمة

ومن المتوقع وفقًا لخبراء الأرصاد، أن حالة الطقس الأيام القادمة تشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما يتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وتصل إلى حد السيول على بعض من مرتفعات جنوب سيناء، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد.

وتنحسر فرص الأمطار يوم الاثنين على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح يومي الإثنين والثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما أيام الأربعاء والخميس والجمعة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون الظاهرة المؤثرة فقط خلالها هي نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون الطقس معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

ومن المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 16 و18 على القاهرة والوجه البحري يومي الأحد والإثنين والثلاثاء والصغرى بين 8 و9 درجات، وتصل العظمى إلى 19 يوم الأربعاء، ويوم الخميس تصل إلى 17 ويوم الجمعة تنخفض مرة أخرى إلى 16 درجة مئوية.