الصحة للمتخلفين عن تلقي جرعة كورونا الثالثة: توجهوا لمركز التطعيم في أي وقت

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لا يستوجب التسجيل مرة أخرى، موضحا أنَّ هناك قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص عبر موقع الوزارة منذ تسجيلهم للحصول على الجرعة للمرة الأولى، مبينًا أنَّه يجرى توجيه رسائل للمواطنين الذين مرّ على حصولهم 6 أشهر منذ الحصول على الجرعة الثانية.

وأضاف «عبدالغفار»، لــ«الوطن»، أنّه حال تعذر المواطن عن الذهاب إلى مركز التطعيم في الموعد المحدد للحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية، فبإمكانه التوجه في أي وقت إلى مركز التطعيم والحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية.

الصحة تكشف عدد الملقّحين ضد كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنَّ وزارة الصحة انتهت من تطعيم 311 ألفًا و536 مواطنًا بالجرعة الثالثة المعزّزة للقاح كورونا، منذ بدء توجيه الرسائل للمواطنين الذين مر 6 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية، ضمن حرص وزارة الصحة لتعزيز المناعة الشخصية للفئات التي تحصل على الجرعة الثالثة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

الأطفال أقل من 18 عاما غير مدرجين للحصول على الجرعة الثالثة

وأكّد عبدالغفار، أنَّ الجرعة الثالثة التنشيطية ليست على الأطفال الأقل من 18 عامًا، إذ لم يتمّ إدراج هذه الفئة للحصول على الجرعة الثالثة، موضحًا أنَّ الجرعة الأولى والثانية للأطفال اختيارية وتكون بإقرار من ولي الأمر للحصول على لقاح كورونا، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة على تطعيم الأطفال أكثر من 12 عامًا بلقاح كورونا.

أهمية الحصول على اللقاح والالتزام بالتدابير الوقائية

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أهمية الحصول على اللقاح، لفاعليته ضد فيروس كورونا ومتحوّراته، وقدرته على الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الفيروس، والالتزام التام بالتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بالعدوى، التي تتمثل في «ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، والتواجد في أماكن ذات تهوية جيدة، والتباعد الجسدي والبدني».