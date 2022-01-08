«الصحة»: إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة «حياة كريمة».. تعرف عليهما

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، عن إطلاق قافلتين طبيتين جديدتين ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للكشف المبكر على الأمراض السارية والأمراض غير السارية، التي يعاني منها بعض المواطنين في مختلف النواحي، بالقرى والمراكز بمحافظات الجمهورية، لتوعية المواطنين بخطورة الأمراض المنتشرة التي يمكن أن تسبب بعض الأعراض الجانبية على المدى البعيد للمواطنين المصابين.

أهمية القوافل الطبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وكشفت وزارة الصحة، عن أن القوافل التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة حياة كريمة، تأتي في إطار خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر2030، وفقا للحالات التي تعاني من بعض الأمراض السارية، بالإضافة إلى هدف الوزارة في توعية المواطنين من بعض العادات السيئة في التعامل مع الأمراض، والتي يمكن أن تسبب بعض المضاعفات الخطيرة على صحتهم على المدى البعيد.

تعرف على مواعيد إطلاق القوافل الطبية الجديدة

وأضافت الصحة على موقعها الرسمي، أنه من المقرر إطلاق القوافل الطبية غدا وتستمر يومي 9 و10 يناير بمحافظتين مختلفتين للكشف على المواطنين بمختلف التخصصات الطبية التي تساعد على اكتشاف المواطنين لبعض الأمراض، ومن المقرر تواجد القافلتين بمحافظتي «أسوان- الإسكندرية».

التخصصات الطبية بالقوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق غدا، وتمثلت في «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

أماكن تواجد القوافل الطبية غدًا

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأماكن التي ستتواجد بها القوافل الطبية في قرى ومراكز المحافظتين اللتان ستنطلق بهما القوافل الطبية، وهي:

- قرية القفطية، مراكز دراو، محافظة أسوان.

- قرية كرموز، مركز غرب، محافظة الأسكندرية.