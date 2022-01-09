الصحة: تطعيم 310 آلاف مواطن بالجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تواصل توجيه رسائل للمواطنين الذين مر أكثر من ست أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك من أجل تعزيز المناعة للوقاية من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا أو الإصابة بأحد متحوراته.

الصحة تكشف عدد الحاصلين على الجرعة الثالثة

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تطعيم أكثر من 311536 شخصا، منذ بدء توجيه الرسائل للمواطنين للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مشيرا إلى أن الجرعة الثالثة لا يشترط أن تكون من نفس النوع الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا، ولا توجد خطورة من اختلاف الجرعة التنشيطية.

الصحة تحدد الفئات التي تحصل على الجرعة الثالثة

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن هناك أربع فئات من المواطنين يحق لهم الحصول على الجرعة التنشيطية في الوقت الحالي، وتتمثل هذه الفئات في «العاملين في القطاع الطبي- المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة- المواطنين من كبار السن- أي شخص تجاوز سنه 18عامًا»، وذلك ضمن حرص الوزارة في الوصول لمناعة القطيع والسيطرة على الوباء.

المدة الزمنية للحصول على الجرعة الثالثة

وتابع «عبدالغفار»، بأنه يجري توجيه رسالة تلقائية للمواطنين الذين مر عليهم أكثر من 6 أشهر منذ الحصول على لقاح كورونا، ويجري توجيه المواطن للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في نفس المكان الذي حصل فيه على الجرعة الثانية من لقاح.

أهمية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أهمية الحصول على اللقاح بصورة عامة، والحصول على الجرعة التنشيطية لمن يحق لهم الحصول على الجرعة الثالثة، وهي تنشيط الجهاز المناعي وتعزيزه للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتجنب التعرض للمضاعفات الناتجة التي تحدث بسبب فيروس كورونا خلال فترة الإصابة.