تفاصيل طرح أراضي استثمار للنشاط الخدمي والصناعي بمدينة أسيوط الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح جديد لعدد من الأراضي بنظام آلية الطرح المباشر للمواطنين في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وخلال السطور التالية تستعرض لكم «الوطن» مساحة الأراضي التي طرحت لاستخدامها في النشاط الصناعي والتجاري والسكني في أسيوط الجديدة وأسعارها.

قطعة الأرض رقم «17» للنشاط الصناعي

طرح قطعة أرض رقم «17» بالمنطقة الصناعية الثانية، بنشاط صناعات هندسية بمساحة 95.1941 م2، بسعر تقديري بلغ 770 ج/ م، وجاءت الاشتراطات البنائية الخاصة بتلك القطعة، ألّا تزيد المساحة البنائية عن 65 % من مساحة قطعة الأرض، والارتفاع المسموح به هو 21 متر، وألّا تزيد مدة التنفيذ عن ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض.

قطعة ارض رقم «5-34» بنشاط سكني تجاري

تبلغ مساحة تلك القطعة 3.8661 م2، وهي مخصص للنشاط السكني التجاري، بسعر تقديري بلغ 4970 ج / م، أما الاشتراطات البنائية فهي ألّا تزيد نسبة البناء عن 40 %من المساحة المخصصة، والارتفاع المسموح به: «بدروم + دور أرضي +دورين متكررين»، وأن لا تزيد مدة التنفيذ عن ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض.

قطعة ارض رقم «31 و» بمركز خدمات منطقة ابني بيتك 2

جاءت هذه القطعة بمساحة 1080 متر مربع، وتقع بمركز خدمات منطقة ابني بيتك 2، وهي من القطع المخصصة للنشاط التجاري، بسعر تقديري بلغ 4700 ج /م، أما الاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة فهي ألّا تزيد نسبة البناء عن 40% من مساحة الأرض، بارتفاع «بدروم + أرضي + 2 متكرر، مع الردود 5م أمامي و4م جانبي و4م خلفي»، والالتزام بكافة الشروط الخاصة بالدفاع المدني، وأن لا تزيد مدة التنفيذ عن ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض.