السيسي: الدولة تدخلت في المجتمعات العمرانية عشان نوقف القبح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تدخلت في مجال بناء مجتمعات عمرانية جديدة بسبب الطلب الكثير وقتها، وليس للوقوف ضد أحد، متابعا: «عشان كده أنا آسف إني بقول المصطلح ده، احنا دخلنا عشان نحول القبح اللي سببه البناء العشوائي، ونعمل الشكل اللي المفروض يستحقه كل إنسان في مصر».

السيسي: الناس بتبني خرسانات على البيوت القديمة

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه مدينة أسوان الجديدة، على هامش افتتاحات مشروعات تنموية وقومية في محافظات الصعيد: «بقول للناس ولينا كمسؤولين ازاي نواجه هذا الأمر، ازاي نواجه المسألة دي، بكون راكب الطيارة ببص كويس من فوق لأن معنديش حاجة تانية غير كده، بلاقي الناس بتبني خرسانات على البيوت القائمة، هو حجم الطلب بالكثافة دي؟».