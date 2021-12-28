الرئيس يفتتح المرحلة الأولى بمدينة ناصر الجديدة في أسيوط باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،– عبر تقنية الفيديو كونفرانس - المرحلة الأولى من مدينة ناصر الجديدة بأسيوط والتى تعد إحدى مدن الجيل الرابع والتى تم انشائها بموجب القرار الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان بهدف استيعاب الزيادة السكانية لمدينة اسيوط ومد محاور عمرانية جديدة للحد من الزحف على الاراضى الزراعية وخلق العديد من فرص العمل وتقع اعلى هضبة اسيوط الغربية على الطريق الصحراوى الغربى وباجمالى استثمارات تعدت 4 مليار و365 مليون جنيه .

كما ازاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع المهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة والمهندس فرج جمعة عبد الرحيم مدير ادارة الاسكان بالمدينة وبمشاركة طلاب وطالبات جامعة أسيوط .

وقال محافظ أسيوط – خلال حضوره زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة اسوان لافتتاح بعض المشروعات التنموية –ان مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 14 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة فى سنة الهدف ( 2032 ) وتستمل على 9 الاف وحدة سكنية وتم تقسيمها الى 6 احياء سكنية يتم تنفيذها على 3 مراحل بالاضافة الى المنطقة الصناعية ومنطقة الخدمات الاقليمية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان وتشمل الحى الاول والثانى بالاضافة الى مشروعات الاسكان وهى ( مشروع سكن مصر ومشروع الاسكان الاجتماعى بالمرحلة الثانية ) باجمالى كثافة سكانية متوقعة للمرحلة الاولى 100 الف نسمة تقريباً باستثمارات للمرحلة الاولى تبلغ 4 مليار و365 مليون جنيه مضيفاً انه تم انشاء محور الهضبة الغربية لربط مدينة ناصر بمدينة أسيوط وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.3 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر بحيث يتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية والذى يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة فى مدة زمنية قدرها 15 دقيقة .

واشار محافظ أسيوط الى ان المشروعات التى تم الانتهاء منها والجاهزة للافتتاح تتمثل فى محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من اجمالى طاقة المحطة 125 الف م3/يوم فى سنة الهدف وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل و محطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه ومشروع سكن مصر ومشروع الاسكان الاجتماعى .واضاف المهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة ان مشروع سكن مصر ويشمل 60 عمارة بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 118 متر شاملة اعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 476 مليون جنيه ومشروع سكن مصر 50 عمارة ( 1200 وحدة سكنية ) شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 426 مليون جنيه ، بالاضافة الى مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتكون من (66 عمارة) بعدد 1584 وحدة سكنية شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 367 مليون جنيه كما تم تخصيص عدد 437 قطعة ارض ( فيلات – عمارات ) وتم تسليم ( 355 ) قطعة للمواطنين بالاضافة الى قطع الاراضى التى تم تخصيصها للشركات والهيئات الاستثمارية حيث تم تخصيص مساحة 81 فدان لإقامة فرع جامعة بدر الدولية بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط بقيمة استثمارية عالية لدعم وتطوير المنظومة التعليمية في صعيد مصر وتتكون من 17 كلية على أن يتم بدء العام الدراسي الحالى بـ 5 كليات وهي الطب البشري والعلوم الصحية والتطبيقية (باي تكنولوجي) والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي ، كما تم تخصيص مساحة 77 فدان باستثمارات ستصل إلى 4,3 مليار جنيه لإقامة نشاط عمرانى متكامل لصالح شركة بورتو اسيوط للتنمية السياحية فضلًا عن 25 % توسعات جديدة والمشروع يشمل الفيلات والوحدات السكنية ومدرسة دولية وفندق ومستشفى ومول ونادي رياضي وجميع مستلزمات التجمعات العمرانية الجديدة .

وأشاد محافظ أسيوط ، بجهود وانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى التوسع فى برامج ومشروعات تنمية الصعيد والتي ستساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ومنها المشروعات التنموية والخدمية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال " أسبوع الصعيد " وذلك فى ثالث محطاته بـ " أسبوع الصعيد " بعد محطته الاولى وزيارة محافظة أسيوط ومحطته الثانية بمحافظة قنا ثم الثالثة بأسوان .