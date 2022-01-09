انقطاع الكهرباء عن لبنان في كل المناطق بعد العبث بمعدات

انقطع التيار الكهربائي عن مطار بيروت الدولي، وكذلك كل الأراضي والمناطق في لبنان، وأفادت وسائل إعلام محلية في لبنان، بأن شركة كهرباء لبنان قامت بقطع الكهرباء عن جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، وأوضحت أن مؤسسة كهرباء لبنان أوقفت منشآتها عن الخدمة بعد قيام محتجين باقتحام محطة تحويل رئيسية والعبث بمعداتها.

وقالت قناة «الجديد» اللبنانية، وفقا لبيان مؤسسة كهرباء لبنان، أن الشركة قطعت الكهرباء عن جميع الأراضي اللبنانية، نتيجة إشكالات حصلت في محطة عرمون، بعد محاولات اقتحام لباحة المحطة أقدم عليها أهالي المنطقة احتجاجاً على التقنين بالتيار، ما أدى لخروج كافة المعامل عن الشبكة.

من جانبهم تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر الظلام الدامس في المطارومنطاق عدة نتيجة انقطاع الكهرباء.

مطار بيروت الدولي بدون كهرباء pic.twitter.com/WlolZ2cQ18 — موســى (@mouswehbi) January 8, 2022

إنقطاع متكرر وخبراء يقدرون الخسائر بـ43 مليار دولار

ويشهد قطاع الكهرباء في لبنان أزمة غير مسبوقة، ويقدر الخبراء الخسائر المتراكمة في هذا القطاع ب43 ملياردولار على مدى 30 عاما الماضية .

وفى السياق ذاته كانت لبنان قد شهدت إنقطاع عام فى أكتوبر الماضى، في كل الأراضي اللبنانية نتيجة انخفاض القدرة الإنتاجية ونفاذ مخزون الوقود المشغل للتيار الكهربائي في معاملها.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان آنذاك عن تعرض الشبكة للانقطاع العام، وقالت إن معمل الذوق الحراري شمالي بيروت توقف قسرا عن إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى المعامل المتوقفة قسرا عن إنتاج الطاقة، نتيجة نفاذ مادة الفيول أويل، الأمر الذي أدى إلى انخفاذ القدرة الإنتاجية إلى ما دون 500 ميجاوات.

وأوضحت الشركة وقتها، أنها اضطرت إلى تشغيل معملي دير عمار شمال لبنان والزهراني جنوب البلاد بطاقتهما القصوى لفترة وجيزة في محاولة لرفع الإنتاج وتثبيت الشبكة، لتعود وتنخفض القدرة الإنتاجية.