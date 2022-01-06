لبنان يعلن تسجيل إصابات بفلورونا وسط قفزة في أعداد مصابي كورونا

أعلنت لبنان تسجيل حالات مصابة بعدوى مزدوجة من فيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد (سارس كوف-2)، وهي الحالة المرضية التي يُطلق عليها اسم فلورونا، فيما اعتبرت وزارة الصحة اللبنانية أن ذلك أمر متوقع وغير مقلق.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، اليوم الخميس، أن لبنان رصد، كما في باقي دول العالم، حالات مصابة بعدوى مزدوجة، مشيرة إلى أنه تم اتباع الإجراءات الروتينية حيث يتم فحص عينات من الحالات المصابة في المركز الوطني للإنفلونزا، كما ترسل وزارة الصحة العامة عينات من الحالات المصابة إلى مختبر مرجعي في المملكة المتحدة لفحصها، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

برنامج مراقبة الجودة وتبادل السلالات لكشف حالات فلورونا

وأشارت الوزارة إلى أن كشف الحالات يتم وفقًا لبرنامج مراقبة الجودة وتبادل السلالات، المعمول به منذ العام 2015، موضحة أن الإصابات المزدوجة بالفيروسات التنفسية أمر طبيعي ويمكن حدوثه.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أكدت اليوم اكتشاف عدد من حالات فلورونا في لبنان، الذي أعلن اليوم تسجيل أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا بمتحوراته منذ شهر مايو الماضي، حيث بلغ عدد الإصابات 7247 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 18 حالة.

قفزة في إصابات كورونا بلبنان وارتفاع إيجابية الفحوصات لـ 16.4% خلال أسبوعين

جاء ذلك في الوقت الذي قفزت فيه أعداد الإصابة بفيروس كورونا في لبنان بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 7247 حالة جديدة عن يوم أمس مع استمرار ارتفاع نسبة إيجابية الفحوصات إلى 16.4 % خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت تسجيل 5818 إصابة أمس الأول، كما تم تسجيل 5087 حالة يوم الاثنين الماضي؛ وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 753 ألفا و879 حالة.

وسجلت وزارة الصحة 18 حالة وفاة أمس ليرتفع معدل الوفاة إلى 4.4 وفاة لكل مائة ألف خلال الأيام الأربعة عشر الأخيرة. فيما بلغت نسبة استخدام أسرة العناية المركزة 79 %.وكان وزير الصحة بلبنان الدكتور فراس الأبيض قد أعلن أن أغلب الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هي للمتحور أوميكرون مؤكدا أنه سريع الانتشار.