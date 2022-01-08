«القوى العاملة» تناشد الأطباء: آخر مهلة للتقديم للعمل في ليبيا اليوم

ناشدت وزارة القوى العاملة، الأطباء وأفراد التمريض، الراغبين في العمل في المجال الطبي في دولة ليبيا الشقيقة، سرعة التقدم قبل نهاية اليوم السبت 8 يناير 2022، حيث أن اليوم آخر مهلة للتقدم للحصول على وظيفة في سوق العمل بدولة ليبيا في إطار خطة الدولتين لإعادة إعمار ليبيا.

القوى العاملة تعلن عن رابط التسجيل حتى نهاية اليوم

جاء ذلك بعد أن قررت وزارة القوى العاملة مد مهلة التقديم للأطباء والتمريض من 31 ديسمبر الماضي إلى 8 يناير 2022، للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا في 58 فرصة عمل في 16 مهنة بالمجال الطبي، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في السفر التقدم وملء الاستمارات المطلوبة، ووجهت وزارة القوى العاملة الراغبين في السفر بالدخول على اللينك التالي: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

للتسجيل قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة، بالاتفاق مع الجانب الليبي، من خلال منظومة الربط الإلكتروني.

الوظائف المطلوبة أطباء باطنة وجراحة أنف وأذن وعظام وتخدير

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن فرص العمل المطروحة لشغلها، التي طلبها الجانب الليبي هي:

أولا: الأطباء

- أطباء جراحة عامة.

- أخصائيو جهاز هضمي وأمراض باطنية.

- جراحو أنف والأذن والحنجرة.

- أخصائيو طب أطفال.

- أطباء تخدير وإنعاش.

- أخصائيو عظام، وجراحين عظام.

- أخصائيو أشعة تشخيصية.

- أطباء أخصائو عيون.

- أطباء إسعاف وطوارئ.

- طبيبات نساء وتوليد .

- أطباء اختصاصيين

- أطباء عناية مركزة

- أطباء صيادلة والإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا.

فرصة العمل المتاحة في مجال التمريض

ثانيا: مجال التمريض

- أخصائيو تمريض عام للحاصلين على بكالوريوس تمريض.

- ممرض اختصاصي

- ممرض تعقيم

وفي ذات السياق، كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة في تصريحات لـ«الوطن»، أن فتح باب التقديم للحصول على فرص عمل بليبيا، في مجال الإنشاءات الهندسية، للمهندسين والحاصلين على بكالوريوس الهندس في أقسام المباني وتطيط عمراني سيكون قريبا خلال أيام.

وأضافت المصادر أن فرص العمل التي ستتاح في مجالات الإنشاءات الهندسية ستكون أكثر من المطلوبة في المجال الطبي.