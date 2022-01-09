الصحة: الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تختلف حسب المتلقي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنّ تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، سيبدأ من عمر 12 لـ18 عاما، وهو العمر الذي أعلنته هيئة الدواء المصرية بتصريح لتلقي اللقاح، موضحا أنّ اللقاح المستخدم لتطعيم هذه الفئة سيكون «فايزر».

عبدالغفار: التطعيم يقلل نسب دخول المستشفيات بنسبة 14 مرة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «صباح الورد»، والمذاع على فضائية «TEN»، أنّ اللقاح يساعد حال الإصابة بكورونا، في تقليل شدة المرض وفترة التعافي، كما يقلل بنسبة تزيد عن 14 مرة عن غير الملقحين، فرص دخول المستشفيات، كما يقلل إمكانية نقل العدوى إلى الأسرة: «اللقاح مهم ومفيد جدا ومش إجباري في المرحلة العمرية دي، لكن في وزارة الصحة بننصح بيه وبشدة».

عبدالغفار: الأعراض الجانبية للقاح تختلف من شخص لأخر

وأوضح أنّ الأعراض الجانبية المصاحبة لتلقي اللقاح قد تتشابه مع أغلب اللقاحات، ودائما ما تكون نتيجة رد فعل المتلقح وليس اللقاح: «الأمر ملهوش علاقة بالسن أو نوعية اللقاح، لكن له علاقة بالشخص متلقي اللقاح».

وأكد أنّه لم يثبت علميا وجود أي اختلاف بين الأعراض المصاحبة لتلقي اللقاح بين الكبار والصغار، لكنها تختلف مع اختلاف المتلقي وليس نوعية اللقاح، لافتا إلى أنّ تلقي الأطفال أو الأشخاص الكبار في السن لقاح كورونا أو تطعيم الإنفلونزا الموسمية، لا يتعارضا مع بعضهما البعض، وأوصت بهما الوزارة من قبل.