الذهب والمازوت يقودان الصادرات المصرية لارتفاع بنسبة 4.5% خلال 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2020 وفيما يلي أهم المؤشرات:

أولا: الصادرات

بلغ إجمالي قيمة صادرات مصر 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9 ٪، وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 25.1 مليـار دولار عــام 2020 مقابل 25.5 مليار دولار عام 2019، بانخفاض بلغت نسبته 1.6 ٪، وبلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 4.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 5.0 مليار دولار عام 2019 بانخفاض 16.0 ٪.

- تطور الصادرات طبقا لدرجة التصنيع: تركزت الصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2020، وبلغت نسبة السلع تـامة الصنع، 47.2 ٪ من جملة الصادرات المصرية، وسجلـت قيمـة الصادرات من السلع تامة الصنع 13.8 مليــار دولار، وخلال عـام 2020 مقابل 13.2 مليـار دولار عــام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 4.5%، وسجلــت قيمــة الصـادرات مـن سلـع نصف مصنعه 7.6 مليار دولار خلال عــام 2020 مقابل 7.1 مليار دولار عام 2019 بارتفاع 7.0 ٪ .

سلع ارتفعت قيمة صادراتها

بلغت قيمة الذهب والذهب المطلي بالبلاتين بأشكال خام آخر 2.9 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.0 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 45.0 ٪، وبلغــت قيمــة فويــل أويـل (مــازوت) 1.4 مليـار دولار عـام 2020 مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 133.3 ٪، وبلغت قيمة حديد ومصنوعاته 0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 ٪، وبلغت قيمة زيت تشحيم 0.5 مليار دولار عام 2020، مقابل 0.4 مليار دولار عام 2019 بارتفاع 25.0 ٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها

جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بنسبـة 10.0 ٪ من جملة الصادرات وارتفعت الصادرات إليها بنسبة 38.1 ٪ لتصل قيمتهــا إلى 2.9 مليـار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.1 مليار دولار لعام 2019.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 6.4 ٪ من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات إليها بنسبة 11.8 ٪ لتصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2019.

وفي المرتبة الثالثة تركيا بنسبـة 5.8 ٪ من جملة الصادرات، وانخفضت الصادرات إليها بنسبـة 5.6 ٪ لتصل قيمتهـا إلى 1.7 مليـار دولار خــلال عام 2020 مقابل 1.8 مليار دولار لعام 2019.

وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.6 ٪ من جملة الصادرات وانخفضت الصادرات إليها بنسبة 27.3 ٪ لتصـل قيمتها إلي 1.6 مليار دولار خلال عـام 2020 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2019.

الدول العربية في المرتبة الأولى

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 34.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 21.2 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 14.1 ٪، أما التوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير، فجاءت مطارات القاهرة في المرتبة الأولى بنسبة 24.5 ٪ من جملة الصادرات، يليها الإسكندرية 23.5 ٪ ثـم مينـاء الســويس 17.8٪، ميناء الدخيلة 6.9 ٪، ميناء دمياط 6.5 ٪ وأخيرا ميناء العاشر من رمضان 4.5 ٪.

ثانيا: الواردات

بلـغ إجمالــي قيمــة واردات مصر 70.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 76.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.9٪، وانخفضت الواردات غير البترولية لتصل إلى 64.0 مليار دولار عام 2020، مقابــل 67.0 مليـار دولار لعــام 2019 بنسبة انخفاض قدرهــا 4.5 ٪، كما انخفضـت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتها 6.4 مليـار دولار عــام 2020 مقابـــل 9.4 مليــار دولار لعـاــم 2019 بنسبــة انخفــــاض قدرها 31.9٪.

تطور الواردات طبقا لدرجة الاستخدام

تركزت الواردات المصرية طبقا لدرجـة الاستخدام خلال عام 2020 في السلع الوسيطة إذ بلغت نسبتها 35.1 ٪ من جملة الواردات المصرية، وسجلت الواردات من السلع الوسيطة انخفاض بنسبة 9.5 ٪ لتصل قيمتها إلي 24.7 مليار دولار خــلال عـام 2020 مقـابل 27.3 مليار دولار لعام 2019، كما سجلت الــواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفاع بنسبة 1.6 ٪ لتصل قيمتها إلى 6.3 مليار دولار خـلال عام 2020 مقابل 6.2 مليار دولار لعام 2019.

سلع انخفضت قيمة وارداتها

بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 4.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 5.6 مليــار دولار لعـام 2019 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 17.9 ٪، بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 3.0 مليــار دولار عــام 2020 مقابل 3.3 مليار دولار لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 9.1٪، بلغـت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 2.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.0 %، بلغـت قيمة خشب ومصنوعاته 1.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 1.4 مليار دولار لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 14.3 ٪.

التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها

جاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 16.6٪ من جملة الواردات، في حين انخفضت الواردات منها بنسبة 0.1 ٪ لتصل قيمتها إلى 11.68 مليار دولار خـلال عام 2020 مقابل 11.69 مليار دولار لعام 2019.

وفى المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.8 ٪ من جملة الواردات، وانخفضت الواردات منها بنسبة 4.0 ٪ لتصــل قيمتها إلى 4.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.0 مليار دولار لعام 2019.

وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بنسبة 5.7 ٪ من جملة الواردات، وانخفضت الواردات منها بنسبة 5.3 ٪ لتصل قيمتها إلى 4.0 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 4.2 مليار دولار لعام 2019.

وفي المرتبة الرابعة السعودية بنسبة 5.4 ٪ من جملة الواردات، وانخفضت الواردات منها بنسبة 25.5٪ لتصـل قيمتها الي 3.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.1 مليار دولار لعام 2019.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول أسيا في المرتبة الأولي بنسبة 29.6 ٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 25.3 ٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 16.2 ٪.

التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد

جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولي بنسبة 38.4 ٪، من جملــة الواردات يليهــا مينــاء الدخيــلة بنسبـة 17.5 ٪، ثم مطــارات القـاهرة بنسبة 13.2٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 9.9 ٪، ثم ميناء العين السخنه بنسبة 8.5 ٪ وبورسعيد شرق بنسبة 8.1 %.