افتتاح فندق القوات المسلحة بشرم الشيخ «جويل» بعد انتهاء أعمال تطويره

افتتحت القوات المسلحة فندقها بشرم الشيخ «جويل»، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل للفندق من خلال اتباع معايير الجودة العالمية في مجال الفندقة، حيث روعي في عملية التطوير استخدام أحدث التصميمات الهندسية العالمية وتجهيز الفندق بكافة الخدمات المتطورة ومراعاة كافة مظاهر التناسق الجمالي والإبداعي بما يلقى إعجاب كافة المترددين على الفندق من المدنيين والعسكريين على حد سواء.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواصلة منظومة التطوير والتحديث لمختلف المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية وتقديم خدمة متميزة للضباط وأسرهم وكذلك الزائرين المدنيين فضلاً عن توفير خدمات اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية متميزة بتلك المنشآت، يأتي ذلك في إطار الدعم الذي توليه القوات المسلحة لأبنائها بما يسهم في رفع الروح المعنوية وتقديم كافة الخدمات اللائقة بهم وبأسرهم.

حضر مراسم الافتتاح محافظ جنوب سيناء وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة.